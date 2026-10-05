Рост на 27% — не предел: Как изменятся цены на отдых в Турции в 2027

Турция, вероятно, останется дорогим направлением для российских туристов и в 2027 году из-за высокой инфляции и сдерживаемого курса лиры. Такой прогноз РИА «Новости» дал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Цены в туристическом секторе страны продолжают расти. По данным турецкого статистического института, в августе размещение и питание подорожали на 27,53% в годовом выражении.

Эрчин связывает ситуацию сразу с несколькими факторами: сохраняющейся инфляцией, валютной политикой и дорогой нефтью на фоне событий вокруг Ирана. Дополнительные расходы путешественникам создаёт повышение стоимости различных услуг внутри республики.

При этом гостиницы, по оценке обозревателя, сами по себе остаются сравнительно доступными.

«На самом деле стоимость проживания в Турции по мировым меркам вполне приемлемая. Однако питание и другие услуги остаются дорогими», — отметил Эрчин.

Россия по-прежнему входит в число важнейших туристических рынков страны. В 2025 году туда приехали около 6,5 млн россиян, а по предварительным прогнозам, в 2026-м показатель может приблизиться к 7 млн. Итог будет зависеть в том числе от стоимости путёвок, курса рубля и инфляции.

Ранее Life.ru писал, что Турция постепенно перестаёт быть дешёвым направлением для отдыха, а путешественникам придётся привыкать к новым ценам. Туроператоры связывали подорожание с ростом издержек туристической отрасли.