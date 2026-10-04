Морской «обнимашка»: Осьминог присосался к российскому подростку на пляже в Турции
Осьминог присосался к российскому подростку во время купания в Бодруме
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Во время купания в турецком Бодруме осьминог присосался к подростку из России. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали очевидцы.
Парень сумел отцепить моллюска, но, когда тот направился к воде, не отпустил его и понёс на берег. По словам свидетелей, подросток решил выполнить просьбу отца. Следы от присосок обработали в медпункте. С подростком всё в порядке: на следующий день он снова пошёл купаться.
Ранее Life.ru сообщал, что медузы-корнероты вновь заполонили пляжи Кубани и Крыма, затруднив купание на нескольких популярных пляжах. Крупные скопления медуз заметили возле посёлка Кучугуры, в Татарской бухте и других местах Азовского побережья. Очевидцы также увидели корнеротов в Чёрном море, в том числе у берегов Ялты.
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