Море превратилось в «кисель»: Корнероты вновь появились у берегов Кубани и Крыма

Сотни медуз-корнеротов вновь появились у берегов Кубани и Крыма, затруднив купание на нескольких популярных пляжах. Это уже второе массовое нашествие за последний месяц, сообщает SHOT.

Медузы атаковали побережье РФ. Видео © Telegram / SHOT

Крупные скопления медуз заметили возле посёлка Кучугуры, в Татарской бухте и других местах Азовского побережья. Очевидцы также увидели корнеротов в Чёрном море, в том числе у берегов Ялты. Из-за большого количества медуз некоторые отдыхающие боятся заходить в воду и не разрешают купаться детям. Контакт с корнеротом способен вызвать жжение, раздражение кожи и аллергическую реакцию.

Одной из причин роста популяции может быть увеличение солёности Азовского моря. По данным Южного научного центра РАН, её средний уровень достиг примерно 16 промилле — максимального показателя за историю наблюдений. Более солёная и тёплая вода создаёт благоприятные условия для размножения корнеротов. При этом учёные отмечают, что отдельные скопления у берега также зависят от течений, ветра и штормов.

Предыдущее массовое появление медуз отдыхающие наблюдали в начале августа. Тогда корнероты заполонили отдельные участки побережья Азовского и Чёрного морей.

Ранее две россиянки устроили необычную спасательную операцию на пляже в Джемете под Анапой — женщины собирали выброшенных на берег мёртвых медуз-корнеротов голыми руками и относили их обратно в море. Однако подобная помощь могла закончиться для самих «спасательниц» ожогами. Корнеротов не рекомендуют брать голыми руками: их стрекательные клетки содержат токсин и при контакте с кожей способны вызвать жжение, покраснение и отёк.