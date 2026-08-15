Россиянки голыми руками спасли медуз, выброшенных на берег под Анапой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Две россиянки устроили необычную спасательную операцию на пляже в Джемете под Анапой — женщины собирали выброшенных на берег мёртвых медуз-корнеротов голыми руками и относили их обратно в море. Видео публикует SHOT.
Видео © Telegram/SHOT
Судя по кадрам, отдыхающие решили, что таким образом смогут вернуть морских обитателей к жизни. Происходящее вызвало у находившихся рядом туристов смех.
Однако подобная помощь могла закончиться для самих «спасательниц» ожогами. Корнеротов не рекомендуют брать голыми руками: их стрекательные клетки содержат токсин и при контакте с кожей способны вызвать жжение, покраснение и отёк.
Причём гибель медузы не делает её сразу безопасной. Стрекательные клетки могут сохранять способность срабатывать некоторое время даже после смерти животного, поэтому трогать выброшенных на берег особей руками также не стоит.
В начале августа у побережья Анапы уже наблюдали массовое скопление крупных корнеротов. Отдыхающие вылавливали их из воды и складывали на песке целыми «желейными горами».
Ранее Life.ru писал, что численность медуз в Азовском море за несколько лет выросла более чем в 300 раз. Их биомасса увеличилась с 14 тысяч тонн в 2019 году до 4,5 миллиона тонн в 2025-м, а на курортных участках начали испытывать специальные защитные сети. Ещё в июне отдыхающие жаловались на массовое появление медуз в Чёрном и Азовском морях. В 2026 году они подошли к берегам примерно на два месяца раньше привычных сроков.
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