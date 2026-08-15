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15 августа, 17:47

Россиянки голыми руками спасли медуз, выброшенных на берег под Анапой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Две россиянки устроили необычную спасательную операцию на пляже в Джемете под Анапой — женщины собирали выброшенных на берег мёртвых медуз-корнеротов голыми руками и относили их обратно в море. Видео публикует SHOT.

Видео © Telegram/SHOT

Судя по кадрам, отдыхающие решили, что таким образом смогут вернуть морских обитателей к жизни. Происходящее вызвало у находившихся рядом туристов смех.

Однако подобная помощь могла закончиться для самих «спасательниц» ожогами. Корнеротов не рекомендуют брать голыми руками: их стрекательные клетки содержат токсин и при контакте с кожей способны вызвать жжение, покраснение и отёк.

Причём гибель медузы не делает её сразу безопасной. Стрекательные клетки могут сохранять способность срабатывать некоторое время даже после смерти животного, поэтому трогать выброшенных на берег особей руками также не стоит.

Убрать жжение и токсин: Как оказать первую помощь после атаки медузы
Убрать жжение и токсин: Как оказать первую помощь после атаки медузы

В начале августа у побережья Анапы уже наблюдали массовое скопление крупных корнеротов. Отдыхающие вылавливали их из воды и складывали на песке целыми «желейными горами».

Ранее Life.ru писал, что численность медуз в Азовском море за несколько лет выросла более чем в 300 раз. Их биомасса увеличилась с 14 тысяч тонн в 2019 году до 4,5 миллиона тонн в 2025-м, а на курортных участках начали испытывать специальные защитные сети. Ещё в июне отдыхающие жаловались на массовое появление медуз в Чёрном и Азовском морях. В 2026 году они подошли к берегам примерно на два месяца раньше привычных сроков.

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Николь Вербер
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