130 тысяч осьминогов против армии крабов: В Италии нашли необычный способ спасти побережье

В Италии решили остановить распространение инвазивных голубых крабов с помощью осьминогов. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

В регион Эмилия-Романья, где нашествие крабов оказалось особенно сильным, выпустили 130 тысяч молодых осьминогов. По расчётам исследователей, повзрослев, каждый из них сможет съедать до четырёх крабов в сутки. Особую пользу учёные видят в уничтожении самок.

«Когда осьминог съедает самку голубого краба, нужно помнить, что она одна могла бы произвести 1,5 миллиона яиц, даже два миллиона», — объяснил доктор Оливьеро Морденти из Болонского университета изданию Daily Telegraph.

Голубые крабы попали к берегам Италии несколько десятилетий назад по случайности. Естественных врагов у них не оказалось, и численность выросла до десятков миллионов особей. Крабы рвут рыболовные сети и уничтожают моллюсков и мидий. По оценке организации Coldiretti, ущерб составил около 170 миллионов фунтов стерлингов, или 19,5 миллиарда рублей.

Помимо запуска осьминогов, власти предложили жителям бороться с проблемой ещё одним способом — просто есть этих крабов. Ракообразных уже можно найти в супермаркетах, рыбных лавках и в меню ресторанов, где их подают в салатах и пасте.

Незадолго до этого в Италии развернули борьбу с гигантскими сомами в озере Гарда. Рыбакам начали платить вознаграждение за каждого пойманного хищника, угрожающего местной экосистеме. Регион Венето выделил на программу 100 тысяч евро. Деньги пойдут на организацию вылова и поддержку участников проекта.