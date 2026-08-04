В Италии рыбакам начали платить за вылов гигантских сомов в озере Гарда

В итальянском озере Гарда развернули масштабную операцию против гигантских сомов. Рыбакам начали выплачивать вознаграждение за каждого пойманного хищника, который угрожает местной экосистеме. Об этом сообщило издание Corriere del Veneto.

Регион Венето направил 100 тысяч евро на программу по сокращению численности сомов в одном из крупнейших озёр Италии. Средства будут использовать для организации вылова и поддержки рыбаков, участвующих в проекте. За пойманных представителей инвазивного вида участники получат выплаты. Власти рассчитывают таким образом остановить распространение хищников, которые за последние годы нанесли серьёзный ущерб популяциям местной рыбы, включая сигов и форель.

Часть финансирования пойдёт на приобретение специальных сетей, оборудование для хранения и перевозки улова, а также покрытие расходов на уничтожение туш. Причина — некоторые экземпляры нельзя использовать в пищу из-за возможного содержания токсичных веществ. Уже первые недели кампании показали заметный результат: рыбаки передали свыше полутора тонн сомов. Среди добычи оказались крупные особи длиной до двух метров.

Попавшие в озеро в прошлом веке сомы долгое время бесконтрольно размножались, поскольку не сталкивались с естественными врагами. Теперь их численность достигла уровня, при котором они начали вытеснять другие виды, включая окуня и судака. Параллельно предприниматели изучают возможность переработки мяса этих рыб для продажи на азиатских рынках. Однако главная цель программы пока остаётся прежней — восстановить баланс в озере и защитить местные промысловые виды.

Финансирование рассчитано на три года. Если проект покажет эффективность, подобную практику могут распространить и на другие водоёмы Италии. Экологи отмечают, что единичного отлова недостаточно: чтобы повлиять на ситуацию, борьба с хищниками должна быть регулярной и масштабной. Власти обещают упростить отчётность для рыбаков, чтобы они могли больше времени уделять непосредственно вылову.

Ранее сообщалось, что в США всё больше внимания привлекает необычная техника ловли сомов под названием нудлинг. Рыбаки отказываются от привычных снастей и используют собственные руки или ноги в качестве приманки для хищной рыбы.