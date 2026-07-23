В США стал популярен опасный вид рыбалки — ловля сома руками вместо удочки

В американской Луизиане набирает популярность экстремальный вид рыбалки — нудлинг. Участники ловят сомов, используя в качестве приманки собственные руки и ноги, однако такой способ связан с серьёзными рисками. Об этом сообщило издание Outside.

Суть необычного метода заключается в том, что рыбак погружает конечность в подводную нору, где может находиться сом, охраняющий икру. Почувствовав вторжение, хищник хватает человека, после чего его вытаскивают из укрытия вместе с добычей. 25-летний рыбак Ремми Бирден рассказал, что в таком случае человек фактически становится частью процесса ловли. По его словам, следы от сомовьих зубов остаются на руках многих опытных нудлеров.

Другой участник этого движения Винни Возняк превратил необычное увлечение в бизнес. Он организует подобные рыбалки для желающих испытать себя и берёт с каждого участника около 400 долларов. По его словам, ежемесячно ему поступают сотни запросов от людей, многие из которых ранее вообще не занимались рыбалкой. Среди клиентов Возняка встречаются самые разные люди. Однажды на такую экстремальную рыбалку приехали участницы девичника: они впервые попробовали нудлинг и смогли поймать крупного сома.

Поклонники этого способа ловли называют одним из главных авторитетов 63-летнего Скиппера Байвинса. Он начал ловить рыбу руками ещё в детстве и за свою жизнь добыл крупных сомов, включая экземпляр весом 50 килограммов в Северной Америке и 113-килограммовую рыбу в Испании. При этом специалисты не считают, что нудлинг представляет серьёзную угрозу для популяции сомов. Однако для самих рыбаков такой способ остаётся опасным: в болотистых районах можно столкнуться не только с рыбой, но и с аллигаторами или ядовитыми змеями.

Ранее в американском штате Мичиган рыбак Эндрю Карстен смог вытащить из реки Сент-Джозеф крупного сома весом почти 22 килограмма. Необычный улов ему помогло сделать изменение уровня воды после сброса с плотины гидроэлектростанции.