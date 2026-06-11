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11 июня, 15:24

Сом-легенда из Варшавы, которого вылов украинец, выжил

Пойманный украинцем сом из варшавского озера выжил и «переехал» в другой водоём

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Сом, которого ранее выловил украинец в одном из озере Балатон в Варшаве, выжил. Об этом сообщили в полиции города.

»Сома выпустили обратно в воду. Он оказался в другом водохранилище в районе Варшавы», — сообщил пресс-секретаря столичной полиции Йоанны Вегжиняк.

По его словам, рыбу выпустил тот же человек, который её поймал.

Украинца выдворили из Польши после вылова знаменитого сома-гиганта из озера
Украинца выдворили из Польши после вылова знаменитого сома-гиганта из озера

Ранее в Варшаве полиция задержала гражданина Украины, который вместе с сообщником выловил из озера Балатон в районе Гоцлав (не путать с одноимённым венгерским озером) крупного сома, считавшегося местной достопримечательностью. Рыба длиной около 183 сантиметров жила в водоёме почти 20 лет и стала городской легендой.

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Милена Скрипальщикова
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