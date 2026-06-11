Сом-легенда из Варшавы, которого вылов украинец, выжил

Сом, которого ранее выловил украинец в одном из озере Балатон в Варшаве, выжил. Об этом сообщили в полиции города.

»Сома выпустили обратно в воду. Он оказался в другом водохранилище в районе Варшавы», — сообщил пресс-секретаря столичной полиции Йоанны Вегжиняк.

По его словам, рыбу выпустил тот же человек, который её поймал.

Ранее в Варшаве полиция задержала гражданина Украины, который вместе с сообщником выловил из озера Балатон в районе Гоцлав (не путать с одноимённым венгерским озером) крупного сома, считавшегося местной достопримечательностью. Рыба длиной около 183 сантиметров жила в водоёме почти 20 лет и стала городской легендой.