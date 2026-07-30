Ихтиолог раскрыл всю правду о «людоедах», которые водятся в реках России

Истории о сомах-людоедах больше похожи на страшилки, чем на подтверждённые факты. Случаев, когда пресноводный сом съел человека, не зарегистрировано, рассказал кандидат биологических наук, ихтиолог Дмитрий Аршавский.

По словам специалиста, крупный сом теоретически мог бы попытаться схватить совсем маленького ребёнка, но это скорее из области фантастики. Несмотря на внушительные размеры, обычный пресноводный сом людей не ест, хотя и остаётся хищником. В его рацион могут входить утята, гусята, крысы и ондатры.

«Что касается употребления сома в пищу, то, конечно, его можно есть. <...> Правда, говорят, что чем крупнее сом, тем менее вкусное у него мясо», — заключил собеседник РИАМО.

Тем временем в США набирает популярность экстремальный вид рыбалки — нудлинг. Участники ловят сомов, используя в качестве приманки собственные руки и ноги.