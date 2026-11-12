Магнитные бури 12–14 ноября: Учёные не ждали, а она случилась. Вызовет ли вспышка М1.7 новый геошторм к выходным? Оглавление Что произошло на Солнце в ночь на 12 ноября Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 12, 13 и 14 ноября Когда ждать следующую магнитную бурю Ночью на Солнце неожиданно произошла вспышка M1.7. Её выдала группа пятен, которая уже начала разрушаться после рекордной серии взрывов. Доберутся ли последствия до Земли к выходным? Life.ru изучил прогноз магнитных бурь на 12, 13 и 14 ноября и сводку учёных. 22556 22556 Магнитные бури 12, 13, 14 ноября: вспышка класса М и графики учёных ИКИ РАН на 3 дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В предыдущем прогнозе Life.ru рассказывал о побитом рекорде Солнца за XXI век по количеству вспышек за сутки. Тогда мы сообщали, что учёные не исключают мощной вспышки высшего класса X. Однако прогнозы сбылись не совсем так, как предсказывали в ИКИ РАН. За несколько дней группа пятен № 4566, которая вышла тогда прямо напротив Земли, успела заметно измениться. Но окончательно её активность не прекратилась, поэтому в ночь на 12 ноября астрономов ждал «сюрприз». Где сейчас находятся активные пятна и что происходит с солнечным ветром? Стоит ли ждать магнитную бурю в ближайшие дни и какая вообще сейчас космическая погода? Life.ru изучил прогноз магнитных бурь на 12, 13 и 14 ноября и сводку учёных.

Что произошло на Солнце в ночь на 12 ноября

В ночь на 12 ноября 2026 года произошла вспышка класса М1.7. Будет ли сегодня магнитная буря из-за этого? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Что произошло на Солнце в ночь на 12 ноября? Вспышка M1.7 началась в 00:06 мск, достигла максимума в 00:21 и завершилась в 00:29. Её зарегистрировали в области № 4566. К 10:51 мск в списке солнечных вспышек ИКИ РАН значились восемь событий за четверг: семь класса C и одно класса M. Вспышек высшего класса X за это время не было.

Класс M относится к сильным, но M1.7 находится ближе к его нижней границе. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассматривает ночное событие как отдельный эпизод на фоне общего спада активности. Пятна разрушаются, а сама область смещается к западному краю солнечного диска. По оценке учёных, её влияние на Землю с нынешнего ракурса почти исчезло. К концу недели группа должна уйти на обратную сторону Солнца.

Отдельная история связана с корональной дырой, которая ранее направляла к Земле быстрый солнечный ветер. Ещё 11 ноября астрономы сообщили, что магнитосфера стабилизировалась после её воздействия. Сама дыра почти скрылась с обращённой к Земле стороны Солнца. Поэтому переносить прежние предупреждения о магнитной буре на новые даты оснований нет.

Магнитные бури сегодня и завтра: прогноз на 12, 13 и 14 ноября

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН на 12, 13, 14 ноября 2026 года. © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Будет ли магнитная буря сегодня, 12 ноября? Самое высокое значение Kp за 12–14 ноября на новых графиках приходится на начало четверга: Kp 2,3 с 00:00 до 03:00 мск. В следующем интервале значение снижается до единицы. С 09:00 до 21:00 ожидается Kp 1,3, а в последние три часа суток показатель поднимется до Kp 1,6. Геомагнитная обстановка останется спокойной. Вероятность магнитной бури в четверг ссоставляет всего 3%, вероятность возбуждённого состояния составило 10%, а на спокойную обстановку приходится 87%.

Что показывает прогноз магнитных бурь на 13 ноября? В пятницу индекс будет колебаться между Kp 1,3 и Kp 1,6. Более высокие значения приходятся на часы с полуночи до 06:00 и с 18:00 до конца суток. В остальное время прогнозируется Kp 1,3. Усиления до магнитной бури в расчёте нет. Вероятность магнитной бури в пятницу 13-го ссоставляет всего 3%, вероятность возбуждённого состояния также составило 10%, а на спокойную обстановку приходится 87%.

Официальный прогноз магнитных бурь на 12, 13, 14 ноября 2026 года от ИКИ РАН. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ожидаются ли магнитные бури в Москве 14 ноября? Субботний прогноз для средних широт также спокойный. Kp 1,6 ожидается с 03:00 до 09:00 мск и с 21:00 до полуночи. В остальные часы показатель держится на уровне Kp 1,3. Ночного геошторма к выходным график не обещает. Вероятность магнитной бури в субботу снова ссоставляет всего 3%, а на спокойную обстановку приходится 87%.

Когда ждать следующую магнитную бурю

Вероятности на 12, 13 и 14 ноября одинаковые: спокойному состоянию магнитосферы соответствуют 87%, возмущениям 10%, магнитной буре 3%. Такое же распределение опубликовано в вероятностном прогнозе NOAA. Небольшой красный сектор на диаграмме показывает вероятность магнитной бури, но не означает, что она обязательно произойдёт.

В сводке на утро 12 ноября учёные ИКИ РАН ожидают спокойную геомагнитную обстановку ещё как минимум 7–10 дней. Конкретную дату следующей магнитной бури они не называют. Ночная вспышка M1.7 этот прогноз пока не изменила. Следить за изменениями стоит по свежим трёхдневным графикам. Как их читать, Life.ru объяснил в календаре магнитных бурь на ноябрь.

Life.ru напоминает тем, кто считает себя метеозависимым: при головной боли полезно выпить воды, поесть, если пропустили приём пищи, и сделать перерыв в работе за экраном. Если боль регулярно возвращается или усиливается, обратитесь к врачу. При внезапной необычайно сильной головной боли или нарушении речи нужна экстренная помощь.

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Авторы Карина Морозова