На Земле утром 19 ноября произошла вторая с начала месяца магнитная буря. Геомагнитное возмущение оказалось слабым и продолжалось всего три часа — с 03:00 до 06:00 мск. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На Земле произошла вторая с начала ноября магнитная буря. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Буря достигла уровня G1 — самого низкого по пятиступенчатой шкале. По данным учёных, причиной стала небольшая корональная дыра на Солнце, под воздействием которой наша планета находится с 17 ноября.

На Земле произошла вторая с начала ноября магнитная буря. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

За последние двое суток этот участок солнечной короны вызвал умеренное повышение скорости и температуры солнечного ветра в околоземном пространстве. Геомагнитные показатели долго оставались в пределах нормы, однако накопившееся воздействие всё же привело к кратковременной буре.

К настоящему моменту геомагнитное возмущение прекратилось. Специалисты оценивают вероятность его усиления до более высоких уровней как низкую.

Ранее Life.ru рассказывал, что предыдущая магнитная буря началась вечером 7 ноября. Тогда скорость солнечного ветра за двое суток увеличилась примерно с 300 до 700 километров в секунду, а геомагнитный индекс достиг Kp 5+. На фоне возмущений жители северо-западных регионов России могли наблюдать полярные сияния. Ещё до этого астрономы обнаружили на Солнце гигантскую корональную дыру протяжённостью около миллиона километров. Учёные предупреждали, что её воздействие может сохраняться до недели и вызывать повторные геомагнитные возмущения.