На Солнце за сутки произошли сразу 16 вспышек, включая одну сильную класса M. Взрывы зафиксировали одновременно в шести активных областях звезды, что может указывать на начало системного усиления солнечной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По наблюдениям учёных, рост числа вспышек уже сложно объяснить обычными колебаниями. Только за 17 ноября активность проявили шесть групп солнечных пятен с номерами 4572, 4576, 4577, 4578, 4579 и 4581. В отличие от начала месяца, когда мощные выбросы происходили преимущественно в одной области, теперь на Солнце одновременно работают несколько центров.

«Это наводит на мысль, что рост активности является системным, но делать напрямую такие выводы рано», — пояснили специалисты. Большинство зарегистрированных вспышек пока относятся к слабым и средним. Однако если тенденция сохранится, в ближайшее время возможны более мощные события.

Несмотря на усиление активности Солнца, заметного воздействия на Землю новые вспышки пока не оказывают. При этом наша планета, предположительно, попала под край потока возмущённого солнечного ветра, поступающего из корональной дыры.

Геомагнитные показатели начали расти, однако не достигли даже жёлтого уровня возмущений. Скорость солнечного ветра вблизи Земли увеличилась примерно с 300 до 400 километров в секунду. Этого пока недостаточно для возникновения магнитной бури.

По прогнозу лаборатории, в течение 18 ноября магнитосфера может перейти в возбуждённое состояние, но полноценная магнитная буря маловероятна. Уже 19 ноября геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.