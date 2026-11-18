Новая сильная вспышка прервала пятидневное затишье на Солнце. Приборы зарегистрировали событие класса М1.1. Такие данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка началась в 18:39 мск и продолжалась 14 минут. Пика она достигла в 18:49, а к 18:53 завершилась. Астрономы пометили вспышку, как сильную.

Всего с полуночи 17 ноября приборы зарегистрировали 14 вспышек менее мощного класса С. По данным на начало суток 18 ноября, новые всполохи не наблюдаются.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября на фоне общего спада солнечной активности произошла вспышка М1.7. Её источником стала группа пятен № 4566. Затем приборы отметили серию более слабых событий класса С.