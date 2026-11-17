Яркий огненный шар пронёсся над архипелагом Северная Земля, оставив полярникам необычные кадры. Светящийся объект находился в поле зрения камеры более 20 секунд. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пришли к выводу, что в атмосферу Земли, вероятнее всего, вошёл объект искусственного происхождения.

Болид в небе, замеченный российскими полярниками на Северной Земле. Видео © VK / Арктический и антарктический институт

Необычное явление наблюдали 11 ноября сотрудники научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова». Продолжительность свечения привлекла внимание учёных, которые изучили видеозапись и попытались установить происхождение небесного гостя.

По предварительной версии специалистов, над Арктикой мог сгореть спутник дистанционного зондирования Земли.

Учёные допускают, что ускоренное падение космического аппарата связано с недавним всплеском солнечной активности. Мощные вспышки привели к нагреву верхних слоёв атмосферы, из-за чего её плотность могла увеличиться. В результате сопротивление движению спутника возросло, что могло ускорить его сход с орбиты.