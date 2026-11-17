Гость из космоса искусственного происхождения озарил небо над российскими полярниками
Полярники заметили яркий болид над российским архипелагом Северная Земля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Яркий огненный шар пронёсся над архипелагом Северная Земля, оставив полярникам необычные кадры. Светящийся объект находился в поле зрения камеры более 20 секунд. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пришли к выводу, что в атмосферу Земли, вероятнее всего, вошёл объект искусственного происхождения.
Болид в небе, замеченный российскими полярниками на Северной Земле. Видео © VK / Арктический и антарктический институт
Необычное явление наблюдали 11 ноября сотрудники научно-исследовательского стационара «Ледовая база Мыс Баранова». Продолжительность свечения привлекла внимание учёных, которые изучили видеозапись и попытались установить происхождение небесного гостя.
По предварительной версии специалистов, над Арктикой мог сгореть спутник дистанционного зондирования Земли.
Учёные допускают, что ускоренное падение космического аппарата связано с недавним всплеском солнечной активности. Мощные вспышки привели к нагреву верхних слоёв атмосферы, из-за чего её плотность могла увеличиться. В результате сопротивление движению спутника возросло, что могло ускорить его сход с орбиты.
Ранее Life.ru рассказывал, как яркий болид заметили в небе над северо-западом России. Тогда необычную вспышку наблюдали жители Череповца и Вологды. Специалисты предположили, что в атмосферу вошёл фрагмент кометы Галлея, связанный с метеорным потоком Ориониды.