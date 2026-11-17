Астрономы пытаются разгадать природу небольшого космического объекта 1998 KY26, который движется вокруг Солнца с необычным ускорением. Его траекторию нельзя полностью объяснить воздействием гравитации, а новое исследование поставило под сомнение одну из главных гипотез о причинах отклонения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на учёных.

Объект обнаружили ещё в 1998 году. Его диаметр составляет около 11 метров, а полный оборот вокруг собственной оси он совершает примерно за 5 минут 21 секунду. При этом наблюдения выявили небольшое дополнительное ускорение, происхождение которого пока остаётся предметом научных споров.

Одна из версий заключалась в том, что 1998 KY26 представляет собой так называемую тёмную комету. Такие объекты внешне напоминают астероиды, но могут изменять траекторию из-за испарения скрытого под поверхностью льда. При этом характерные для обычных комет хвост и облако пыли отсутствуют.

Однако исследователи из Технологического института Джорджии Корбин Хансен и Масатоси Хирабаяси обнаружили серьёзное противоречие в этой гипотезе. Компьютерное моделирование показало, что даже наиболее холодные участки небесного тела слишком тёплые для длительного сохранения водяного льда. Согласно расчётам, если лёд там когда-либо существовал, он должен был постепенно испариться.

Существует и более необычное предположение. Астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб с коллегами допустил, что загадочный объект может оказаться советским аппаратом «Фобос-1», связь с которым была потеряна в 1988 году. Исследователи обратили внимание на отдельные сходства расчётных траекторий, однако доказательств этой версии нет, и она остаётся спекулятивной.

Разгадать тайну может японский космический аппарат «Хаябуса-2». В июле 2031 года он должен сблизиться с 1998 KY26 и изучить его с небольшого расстояния. Полученные данные помогут установить природу объекта и понять, почему его движение отличается от ожидаемого. Учёные не исключают, что он может изменить направление и приблизиться к Земле. Но они подчёркивают, что известной угрозы столкновения этого тела с планетой сейчас нет.