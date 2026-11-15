Человечество пережило 13 ноября 2026 года — дату, которую ещё 66 лет назад связали с математическим «концом света». В 1960 году физик Хайнц фон Фёрстер и его коллеги рассчитали, что к этому дню население Земли теоретически должно приблизиться к бесконечности. Однако реальная демографическая ситуация развивалась иначе, пишет Ars Technica.

Необычный прогноз появился 4 ноября 1960 года в научном журнале Science. Статью под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года» подготовили Хайнц фон Фёрстер, Патриция Мора и Лоуренс Амиот.

Исследователи проанализировали изменения численности населения за предыдущие две тысячи лет. Построенная ими математическая модель показывала настолько стремительный рост, что к определённой дате количество людей должно было теоретически стать бесконечным.

При этом учёные не предсказывали буквального уничтожения планеты. Их расчёты демонстрировали, к какому абсурдному результату может привести бесконечное продолжение прежней демографической тенденции. Примечательно, что выбранная дата совпала с днём рождения самого фон Фёрстера, появившегося на свет 13 ноября 1911 года.

Долгое время модель достаточно точно отражала рост населения. Однако примерно с 1993 года реальные показатели начали расходиться с прогнозом. Рождаемость во многих странах снижалась, а увеличение численности человечества постепенно замедлялось.

По данным, приведённым Ars Technica, современный общемировой показатель рождаемости составляет менее половины уровня 1960 года. Таким образом, математический прогноз не сбылся из-за изменения демографических тенденций, которые исследователи не могли точно предвидеть.