В Вене 13 ноября собрались учёные, чтобы обсудить конец света, который математическая модель предсказывала именно на эту дату. Австрийский исследовательский центр Complexity Science Hub проводит двухдневную конференцию Doomsday Conference, посвящённую несбывшимся прогнозам и ошибкам в попытках рассчитать будущее человечества. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Поводом для необычного мероприятия стала научная статья, опубликованная в журнале Science ещё в 1960 году. Её автор, уроженец Вены Хайнц фон Фёрстер, вместе с двумя коллегами построил математическую модель роста населения Земли. Согласно расчётам, 13 ноября 2026 года численность человечества должна была теоретически устремиться к бесконечности.

Учёные тогда использовали данные о росте населения за предыдущие столетия. Модель настолько хорошо описывала историческую динамику, что позволила получить конкретную дату предполагаемой демографической катастрофы. Любопытно, что она совпала со 115-летием самого фон Фёрстера, родившегося 13 ноября 1911 года.

Однако автор расчётов вовсе не ожидал буквального уничтожения планеты. По словам организатора конференции Штефана Турнера, необычная формулировка была способом привлечь внимание к реальной проблеме стремительного роста населения.

Со временем прогноз перестал соответствовать действительности. Рождаемость во многих странах начала снижаться, а рост мирового населения замедлился. Теперь, по прогнозам ООН, человечество может достичь пика численности примерно в 10,3 миллиарда человек, после чего население планеты постепенно начнёт сокращаться.

На конференции Complexity Science Hub исследователи обсуждают не только ошибки старой модели, но и новые демографические вызовы. Среди них — старение населения, нагрузка на пенсионные системы, здравоохранение и образование. Австрийские специалисты уже разрабатывают компьютерную модель населения страны, которая поможет оценивать последствия будущих изменений.

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