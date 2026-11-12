В пятницу, 13 ноября 2026 года, должен наступить «конец света», предсказанный учёными ещё 66 лет назад. Именно эту дату исследователи указали в научной работе о стремительном росте населения Земли. Однако профессор истории канадского Западного университета Алан МакИчерн объяснил, почему человечеству не грозит обещанная катастрофа. Об этом пишет Daily Mail.

История необычного прогноза началась 4 ноября 1960 года, когда в журнале Science вышла статья под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года». Её авторами стали специалист по кибернетике Хайнц фон Фёрстер и двое его студентов — Патрисия Мора и Лоуренс Амиот. На основе демографических данных за предыдущие две тысячи лет исследователи построили математическую модель, согласно которой население планеты продолжало бы расти с постоянно увеличивающейся скоростью.

Расчёты показали, что к 13 ноября 2026 года численность человечества теоретически приблизится к бесконечности. Авторы предположили, что главной угрозой людям станет не голод, а катастрофическая перенаселённость. При этом сама дата была результатом математической экстраполяции, а не предсказанием физического уничтожения Земли.

Поначалу теория демонстрировала удивительную точность. Её использовали в научных исследованиях и учебниках по демографии, экологии и генетике. Однако примерно с 1993 года реальные показатели численности населения начали заметно отставать от расчётных.

Как ранее писал Life.ru, профессор МакИчерн связал ошибку прогноза с глобальным сокращением рождаемости. По его словам, сегодня этот показатель составляет менее половины уровня 1960 года. Следовательно, математическая модель, построенная на прежних тенденциях, больше не отражает реальную демографическую ситуацию.

Учёный также обратил внимание на необычную подачу исследования. Фон Фёрстер в своё время увлекался сценическими фокусами и использовал элементы театрального представления даже в научных работах. Громкое название и абсурдный результат вычислений помогли привлечь внимание к проблеме перенаселения, хотя сама работа основывалась на серьёзных математических расчётах. МакИчерн ожидает, что 13 ноября окажется самым обычным днём.

Ранее Life.ru сообщал, что южноафриканский пастор Джошуа Млакела назначил очередной «конец света» на 12–13 октября 2026 года, однако его пророчество не сбылось. Проповедник утверждал, что получил откровение о скором «вознесении» верующих. До этого он предсказывал аналогичное событие на сентябрь 2025 года. Некоторые последователи настолько поверили его словам, что продали недвижимость и автомобили, а отдельные люди уволились с работы. После несбывшегося прогноза Млакела объявил об отсрочке Судного дня.