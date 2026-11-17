Отключат ли интернет 17 ноября 2026 года: правда о «цифровом апокалипсисе» Оглавление Отключат ли интернет 17 ноября 2026 года — короткий ответ Откуда взялся слух о «цифровом конце света» Что на самом деле запланировано на 17 ноября в США Обнулят ли банковские счета из-за хакерской атаки Почему в России могут временно не работать отдельные сервисы Что делать, если пришло сообщение об отключении интернета Частые вопросы Отключат ли интернет 17 ноября 2026: правда и фейк ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отключат ли интернет 17 ноября 2026 года на три месяца и обнулят ли банковские счета? Что известно о слухе, проверке оповещения в США и мошенниках.

Отключение мирового интернета на три месяца и массовое обнуление банковских счетов 17 ноября 2026 года не подтверждаются никакими проверяемыми данными. История о «цифровом апокалипсисе» выросла из анонимных сообщений в соцсетях. Федеральная комиссия по связи США действительно назначила на 17 ноября проверку системы экстренного оповещения — но она касается американского теле- и радиовещания, а не отключения интернета или банковских операций. Локальные перебои связи возможны по другим причинам и не доказывают вирусный прогноз.

Отключат ли интернет 17 ноября 2026 года — короткий ответ

Нет достоверных сведений о запланированном глобальном отключении интернета 17 ноября или о кибератаке, которая должна одновременно стереть деньги со счетов клиентов всех крупных банков. В подобных публикациях нет проверяемого технического плана, названных организаторов или официальных предупреждений. При этом утверждать, что любой сбой связи в мире исключён, тоже неправильно: отдельные операторы и сервисы могут сталкиваться с авариями, техническими работами или локальными ограничениями.

Откуда взялся слух о «цифровом конце света»

История стала распространяться в конце октября и начале ноября. В соцсетях пересказывали сообщения анонимных пользователей, в том числе аккаунта Wesley, который ссылался на неназванного «информатора из даркнета». По версии авторов, неизвестные хакеры якобы должны атаковать банки разных стран, уничтожить записи о балансах, а затем оставить планету без интернета примерно на 90 дней. Схема обрастала новыми деталями при каждом пересказе, однако доказательств не появилось.

Life.ru рассказывал о происхождении истории ещё 7 ноября. Дополнительные разборы выпустили «Фонтанка», URA.RU и проекты по проверке фактов. Все они отмечали отсутствие подтверждений предсказанного события.

Что на самом деле запланировано на 17 ноября в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила 16 сентября 2026 года, что 17 ноября в 14:20 по восточному времени США FEMA проведёт общенациональный тест Emergency Alert System (EAS). На момент теста американские теле- и радиоканалы должны передать проверочное сообщение. В документе FCC говорится о предусмотренной резервной дате — 3 декабря, если тест придётся перенести.

Эта проверка не предполагает отключения интернета в США или других странах, удаления банковских записей либо массового списания денег. Речь идёт о тестировании системы информирования населения.

Обнулят ли банковские счета из-за хакерской атаки

Подтверждений такого сценария нет. Банковская инфраструктура состоит из отдельных систем, процедуры учёта операций и восстановления данных различаются, а многие организации используют резервирование. Это не означает, что киберпреступления исключены: мошеннические операции, фишинг и временные сбои банковских приложений действительно случаются. Но они не доказывают прогноз о синхронном обнулении счетов по всему миру.

Сама страшилка может быть выгодна мошенникам: под видом «защиты от цифрового апокалипсиса» они предлагают перевести деньги на «безопасный счёт», раскрыть коды из SMS или установить приложение. Ни одно из этих действий не требуется из-за слуха.

Почему в России могут временно не работать отдельные сервисы

Местные ограничения мобильного интернета, аварии на сетях, технические работы операторов и сбои отдельных платформ не равны исчезновению всей мировой сети. 17 ноября Life.ru сообщал, что при режиме беспилотной опасности в Челябинской области могут возникать временные перебои с мобильным интернетом. Это отдельная ситуация, связанная с региональными мерами безопасности, а не с анонимным предсказанием.

Что делать, если пришло сообщение об отключении интернета

Не переходите по ссылкам из тревожных пересылок и не вводите банковские данные на неизвестных сайтах. Не переводите средства на «резервные» или «безопасные» счета по указанию незнакомцев. Проверяйте информацию у оператора связи, банка и в официальных сообщениях профильных ведомств. Если приложение банка не работает, проверьте его официальный канал сообщений или позвоните по номеру с банковской карты. При подозрительной операции немедленно свяжитесь с банком.

Частые вопросы

Правда ли, что 17 ноября отключат интернет на 90 дней?

Нет подтверждённых сведений о таком плане. Утверждение распространилось как анонимный слух.

Обнулят ли счета россиян 17 ноября?

Оснований ожидать массового обнуления счетов из-за описанной в соцсетях «глобальной атаки» нет.

Почему все обсуждают 17 ноября?

Вирусный слух привязали к этой дате; отдельно на неё назначен реальный тест оповещения в США.

Будет ли проверка американской системы оповещения в России?

Нет. Объявленный FCC общенациональный тест относится к американской системе EAS.

Может ли интернет временно пропасть в отдельном регионе?

Да, по независимым от слуха причинам: авариям, техническим работам или временным местным ограничениям.

Нужно ли снимать все деньги с карты?

Нет. Рассылки с призывом срочно «спасти» деньги нередко используют мошенники.

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