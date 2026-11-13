Пользователи соцсетей обнаружили необычное совпадение между масштабным сбоем Microsoft и старым научным исследованием, в котором фигурировала дата 13 ноября 2026 года. Именно на этот день американские учёные ещё в 1960 году рассчитали своеобразный «конец света». В Сети теперь шутят, что неполадки технологического гиганта могли стать первым признаком апокалипсиса, пишет Daily Mail.

Поводом для обсуждений стала научная работа с красноречивым названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года», опубликованная в журнале Science 4 ноября 1960 года. Её авторы — физик Хайнц фон Фёрстер и исследователи Патриция Мора и Лоуренс Амиот — изучали динамику численности населения Земли за предыдущие столетия.

Учёные построили математическую модель, согласно которой при сохранении тогдашних темпов роста население планеты к 13 ноября 2026 года теоретически должно было приблизиться к бесконечности. Такой результат означал, что модель перестаёт описывать реальность, а не предсказывал буквальное уничтожение человечества.

Тем не менее спустя 66 лет громкое название работы вновь привлекло внимание. Пользователи вспомнили о нём на фоне глобальных технических проблем Microsoft, затронувших десятки стран.

В соцсетях начали распространяться шуточные предположения о том, что цифровой коллапс оказался связан со старым «предсказанием». Некоторые комментаторы иронично задаются вопросом, действительно ли речь идёт о простом совпадении.

Масштабный сбой затронул Outlook, Teams, Microsoft 365 и другие сервисы корпорации. Проблемы возникли у пользователей, компаний и государственных учреждений в разных частях мира. В частности, в Новой Зеландии из-за неполадок временно приостанавливали обработку визовых заявлений.