Microsoft не выдержала кошачьих зубов: Кот Ларри пошутил о глобальном сбое в 74 странах
Кот Ларри в шутку взял на себя ответственность за глобальный сбой Microsoft
Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia / His Majesty's Government
Неожиданного «виновника» масштабного сбоя Microsoft обнаружили в аккаунте знаменитого кота Ларри, живущего в резиденции британского премьер-министра. Там появилась шуточная гифка с котёнком, который увлечённо грызёт провод. Публикация обыгрывает техническую аварию, затронувшую пользователей сразу в 74 странах и территориях.
По версии пушистого «диверсанта», для нарушения работы одной из крупнейших технологических корпораций мира оказалось достаточно острых кошачьих зубов.
В действительности Microsoft объяснила неполадки повышенной нагрузкой на инфраструктуру в нескольких регионах. Позднее выяснилось, что часть серверов перестала отвечать на запросы. Компания приступила к перераспределению трафика и восстановлению оборудования.
Глобальный сбой начался 12 ноября и продолжился на следующий день. Пользователи столкнулись с проблемами в Outlook, Teams, Copilot и Microsoft 365. Сервис Downdetector зафиксировал жалобы из 74 стран и территорий.
Последствия затронули не только частных пользователей, но и государственные учреждения. В Новой Зеландии из-за технических проблем приостановили обработку визовых заявлений, а в Индии сбои нарушили электронную переписку авиакомпаний с клиентами.
Microsoft выпустила исправления и сообщила о признаках стабилизации работы серверов. Однако восстановление происходило постепенно, а отдельные сервисы продолжали работать с перебоями.
В компании также подчеркнули, что признаков кибератаки не обнаружено. Таким образом, котёнок с проводом остался лишь героем интернет-шутки, а не настоящей причиной технической аварии.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном сбое Microsoft, затронувшем 74 страны. Пользователи жаловались на недоступность Outlook, Teams, Copilot и других сервисов. На пике Downdetector зарегистрировал более 130 тысяч сообщений о проблемах с Outlook, а первоначальные попытки компании восстановить работу систем не принесли ожидаемого результата.