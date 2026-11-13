Неожиданного «виновника» масштабного сбоя Microsoft обнаружили в аккаунте знаменитого кота Ларри, живущего в резиденции британского премьер-министра. Там появилась шуточная гифка с котёнком, который увлечённо грызёт провод. Публикация обыгрывает техническую аварию, затронувшую пользователей сразу в 74 странах и территориях.

По версии пушистого «диверсанта», для нарушения работы одной из крупнейших технологических корпораций мира оказалось достаточно острых кошачьих зубов.

В действительности Microsoft объяснила неполадки повышенной нагрузкой на инфраструктуру в нескольких регионах. Позднее выяснилось, что часть серверов перестала отвечать на запросы. Компания приступила к перераспределению трафика и восстановлению оборудования.

Глобальный сбой начался 12 ноября и продолжился на следующий день. Пользователи столкнулись с проблемами в Outlook, Teams, Copilot и Microsoft 365. Сервис Downdetector зафиксировал жалобы из 74 стран и территорий.

Последствия затронули не только частных пользователей, но и государственные учреждения. В Новой Зеландии из-за технических проблем приостановили обработку визовых заявлений, а в Индии сбои нарушили электронную переписку авиакомпаний с клиентами.

Microsoft выпустила исправления и сообщила о признаках стабилизации работы серверов. Однако восстановление происходило постепенно, а отдельные сервисы продолжали работать с перебоями.

В компании также подчеркнули, что признаков кибератаки не обнаружено. Таким образом, котёнок с проводом остался лишь героем интернет-шутки, а не настоящей причиной технической аварии.