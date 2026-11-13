Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft 365 серьёзно нарушил деятельность государственных учреждений Новой Зеландии. В стране приостановили обработку визовых заявлений, возникли трудности со сделками с недвижимостью, а некоторые ведомства перешли на телефонную связь.

Иммиграционная служба Новой Зеландии объявила о приостановке рассмотрения всех визовых заявлений до дальнейшего уведомления. Подать новые документы через обновлённую платформу Immigration Online также временно невозможно. При этом электронное разрешение на въезд NZeTA продолжает оформляться в обычном режиме.

С проблемами столкнулся и рынок недвижимости. Регулятор Real Estate Authority предупредил, что из-за неполадок Microsoft могут возникать задержки при обмене документами, согласовании условий сделок и расчётах. Участникам операций рекомендовали обсуждать обходные варианты с юристами и агентами.

Неполадки затронули и муниципальные службы. В частности, власти города Гамильтон временно отключили электронные сервисы, включая онлайн-оплату счетов, подачу заявлений на строительные работы и оформление разрешений. При этом личный приём граждан продолжился.

Причиной перебоев стал глобальный технический сбой Microsoft 365, затронувший Outlook, Teams и другие корпоративные приложения. Пользователи в разных странах столкнулись с проблемами при отправке электронной почты и подключении к рабочим сервисам.

Компания Microsoft приступила к восстановлению инфраструктуры. По предварительным техническим сообщениям, неполадки связаны с перегрузкой отдельных серверных процессов. Признаков кибератаки специалисты пока не обнаружили.

Власти Новой Зеландии предупреждают, что ограничения сохранятся до восстановления работы зависимых от Microsoft систем.