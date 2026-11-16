Останки древних животных, выходящие на поверхность при оттаивании мерзлоты, нужно отслеживать из-за возможного присутствия патогенной микрофлоры. Об этом заявил руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов в беседе с РЕН-ТВ.

«На поверхность выходят туши древних животных, и с ними микрофлора, в том числе патогенная, опасная и для человека. За этим необходимо следить», — сказал учёный.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell в 2025 году, учёные изучили древнюю микробную ДНК из останков 483 мамонтов. Они нашли генетические следы нескольких групп бактерий. В том числе частичный геном Erysipelothrix обнаружили в останках степного мамонта возрастом около 1,1 млн лет.

В тех же данных выявили бактерию, родственную пастереллам и микроорганизму Bisgaard taxon 45. В 2020 году этот таксон связали с септицемией у шести африканских слонов в Зимбабве. Однако в мамонтовых останках обнаружили именно древнюю ДНК: данных о том, что бактерия жива или способна вызвать заболевание у человека, пока что нет.

В Якутии также разрабатывают роботизированный комплекс «Плейстоцен» с геофизическими датчиками и искусственным интеллектом. Он должен помогать искать скопления мамонтовых бивней в мерзлом грунте; проект рассчитан на три года, поделился Протопопов.

По его утверждению, лучше не ждать, когда останки древних животных сами появятся на поверхности земли из-за потепления климата, что может привести к стремительному распространению смертельных бактерий в случае развития негативного сценария.

Ранее Life.ru уже писал, что в останках мамонта, обнаруженного в Якутии, выявили генетические следы бактерии, родственные микроорганизму, который ранее связывали с массовой гибелью африканских слонов. На фоне таяния вечной мерзлоты учёные обеспокоены возможным высвобождением древних патогенов.