Древняя угроза из мерзлоты: В Якутии нашли следы бактерии, способной убивать животных
В останках мамонта из Якутии обнаружили следы потенциально опасной бактерии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В останках мамонта, обнаруженного в Якутии, выявили генетические следы бактерии, родственные микроорганизму, который ранее связывали с массовой гибелью африканских слонов. На фоне таяния вечной мерзлоты учёные обеспокоены возможным высвобождением древних патогенов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт о бактерии семейства пастерелл, близкой к так называемому таксону Bisgaard 45. Исследования современных представителей этой группы показали, что они способны вызывать тяжёлые инфекции у животных, включая сепсис — опасное для жизни состояние, связанное с нарушением реакции организма на инфекцию.
В 2025 году международная группа исследователей опубликовала результаты изучения микробной ДНК из останков 483 мамонтов. Учёные обнаружили несколько древних бактериальных линий, в том числе родственников пастерелл. Однако речь шла именно о фрагментах генетического материала, а не о выделении живой опасной бактерии.
Вопрос возможного заражения людей остаётся открытым. Современные бактерии этой группы встречались в том числе в образцах, полученных от пациентов после укусов крупных кошачьих. Но доказательств того, что обнаруженные в мамонтах древние микроорганизмы сохранили жизнеспособность и способны вызвать инфекцию у человека, нет.
Дополнительную тревогу вызывает изменение климата. Останки мамонтов на арктических островах могут залегать на глубине пяти-шести метров. При сохранении нынешних условий такой слой мерзлоты способен оттаять примерно за пять лет. Кроме того, древние туши могут обнажаться раньше из-за размывания речных берегов.
Для поиска и безопасного извлечения таких находок в Якутии предложили разработать роботизированный комплекс «Плейстоцен» с искусственным интеллектом. Предполагается, что аппарат сможет обследовать толщу мерзлоты и обнаруживать останки животных. Проект оценивают примерно в 70 миллионов рублей, а на создание робота может потребоваться три года.
Разработчики рассматривают и другие варианты применения технологии, включая разведку месторождений золота и алмазов. Однако необходимого финансирования пока нет, поэтому сроки реализации проекта остаются предварительными.
Ранее Life.ru рассказывал об опасности пробуждения древних микроорганизмов при таянии вечной мерзлоты. Научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта Альберт Протопопов предупредил, что вместе с останками доисторических животных на поверхность могут выходить микробы и вирусы, сохранявшиеся во льду десятки тысяч лет. По словам учёного, некоторые из них способны сохранять жизнеспособность, поэтому находки требуют постоянного мониторинга и соблюдения мер биологической безопасности.