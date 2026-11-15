В останках мамонта, обнаруженного в Якутии, выявили генетические следы бактерии, родственные микроорганизму, который ранее связывали с массовой гибелью африканских слонов. На фоне таяния вечной мерзлоты учёные обеспокоены возможным высвобождением древних патогенов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идёт о бактерии семейства пастерелл, близкой к так называемому таксону Bisgaard 45. Исследования современных представителей этой группы показали, что они способны вызывать тяжёлые инфекции у животных, включая сепсис — опасное для жизни состояние, связанное с нарушением реакции организма на инфекцию.

В 2025 году международная группа исследователей опубликовала результаты изучения микробной ДНК из останков 483 мамонтов. Учёные обнаружили несколько древних бактериальных линий, в том числе родственников пастерелл. Однако речь шла именно о фрагментах генетического материала, а не о выделении живой опасной бактерии.

Вопрос возможного заражения людей остаётся открытым. Современные бактерии этой группы встречались в том числе в образцах, полученных от пациентов после укусов крупных кошачьих. Но доказательств того, что обнаруженные в мамонтах древние микроорганизмы сохранили жизнеспособность и способны вызвать инфекцию у человека, нет.

Дополнительную тревогу вызывает изменение климата. Останки мамонтов на арктических островах могут залегать на глубине пяти-шести метров. При сохранении нынешних условий такой слой мерзлоты способен оттаять примерно за пять лет. Кроме того, древние туши могут обнажаться раньше из-за размывания речных берегов.

Для поиска и безопасного извлечения таких находок в Якутии предложили разработать роботизированный комплекс «Плейстоцен» с искусственным интеллектом. Предполагается, что аппарат сможет обследовать толщу мерзлоты и обнаруживать останки животных. Проект оценивают примерно в 70 миллионов рублей, а на создание робота может потребоваться три года.

Разработчики рассматривают и другие варианты применения технологии, включая разведку месторождений золота и алмазов. Однако необходимого финансирования пока нет, поэтому сроки реализации проекта остаются предварительными.