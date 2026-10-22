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Опубликовано 22 октября, 18:56

Осколок кометы Галлея? Учёные объяснили яркую вспышку над северо-западом России

Яркий болид заметили в небе на северо-западе России

Обложка © VK / Вологда

Обложка © VK / Вологда

Яркий болид, замеченный вечером 21 октября над северо-западом России, мог оказаться фрагментом кометы Галлея. Такую версию выдвинули в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН: по предварительной оценке специалистов, тело принадлежало метеорному потоку Ориониды.

Болди заметили на севере России. Видео © VK / Вологда

Вспышку наблюдали около 17:50–17:51 мск. Основные сообщения поступили из Череповца и Вологды. Предположительно, болид пролетел севернее этих городов, в районе Белого озера. На возможную связь с Орионидами указывают направление полёта с востока на запад и совпадение с периодом максимальной активности потока. Ориониды образованы частицами кометы Галлея, однако принадлежность конкретного тела к этому потоку пока остаётся предположением. Происхождение самого потока подтверждает и американское NASA.

Размер небесного тела специалисты предварительно оценили в диапазоне от 10–20 сантиметров до полуметра. Судя по видеоматериалам, тело полностью разрушилось на высоте 20–30 километров, считают в лаборатории. Вероятность выпадения крупных фрагментов специалисты оценивают как минимальную: поверхности могли достичь лишь мелкие частицы, рассеянные на площади в несколько сотен квадратных километров.

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Ранее Life.ru рассказывал о пике Орионид в ночь на 22 октября. В Московском планетарии прогнозировали до 15–20 метеоров в час при благоприятных условиях наблюдения.

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Татьяна Миссуми
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