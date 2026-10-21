Комета Галлея устроит звездопад: Когда и где смотреть Ориониды в ночь на 22 октября

Вечером 21 октября жители России смогут наблюдать пик активности метеорного потока Ориониды, который ежегодно возникает благодаря частицам знаменитой кометы Галлея. При благоприятных условиях на небе можно будет увидеть до 15–20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений наступит после полуночи и продлится до рассвета 22 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

По расчётам астрономов, максимум активности звездопада придётся примерно на 21:00 по московскому времени.

«В среду, 21 октября около 21:00 мск достигает пика своей активности ежегодный метеорный поток Ориониды, ожидается до 15–20 метеоров в час. Наблюдения метеоров Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом», — рассказали специалисты.

Ориониды относятся к метеорным потокам средней интенсивности. Они появляются ежегодно со 2 октября по 7 ноября, а наибольшее количество падающих звёзд обычно наблюдается в третьей декаде месяца.

Своё название звездопад получил благодаря созвездию Орион. Именно там расположен радиант потока — точка на небосводе, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

Найти эту область можно немного выше и левее яркой звезды Бетельгейзе. Однако сами светящиеся полосы способны появляться в разных частях неба, поэтому астрономы рекомендуют охватывать взглядом как можно большую область небосвода.

Отличительная особенность Орионид — высокая скорость метеоров. Частицы кометной пыли влетают в земную атмосферу примерно на скорости 66 километров в секунду и сгорают, оставляя яркие светящиеся следы.

Большинство Орионид выглядят белыми, но иногда среди них встречаются красные, жёлтые, оранжевые и даже сине-зелёные вспышки. Некоторые метеоры оставляют заметные следы, сохраняющиеся в небе несколько секунд.

Впрочем, в 2026 году условия наблюдения будут неидеальными. Растущая Луна, освещённая примерно на три четверти, создаст дополнительную засветку, из-за которой многие слабые метеоры окажутся незаметными. После захода Луны видимость должна улучшиться.

Для наблюдений лучше выбрать место вдали от городских фонарей, автомобильных дорог и другой искусственной подсветки. Телескоп или бинокль не понадобятся — звездопад хорошо виден невооружённым глазом при ясной погоде.

При этом астрономы уточняют, что высокая активность Орионид нередко сохраняется ещё несколько ночей после основного пика. Поэтому даже те, кому не удастся увидеть метеоры 21 октября, смогут попробовать понаблюдать за ними позднее.

Источником Орионид служит комета Галлея — одно из самых известных небесных тел Солнечной системы. Земля ежегодно пересекает оставленный ею шлейф пыли, частицы которого и вызывают метеорный дождь.

Комета возвращается к Солнцу примерно раз в 76 лет. Последний раз её наблюдали в 1986 году, а следующее сближение ожидается в июле 2061-го.

Интересно, что комета Галлея становится причиной сразу двух ежегодных звездопадов. Весной Земля проходит через другой участок её пылевого шлейфа, благодаря чему возникают Эта-Аквариды, известные также как Майские Аквариды. Осенью же наступает время Орионид.