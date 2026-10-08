Звёздный дождь может удивить: Астроном призвал не пропускать Дракониды

Метеорный поток Дракониды, который достигнет максимума в ночь с 8 на 9 октября, может преподнести неожиданный сюрприз в виде повышенной активности. Хотя расчёты не обещают мощного звездопада, неизвестные скопления космической пыли способны изменить картину. Об этом РИА «Новости» рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

По словам специалиста, обычно в небе появляется всего 3–5 метеоров в час, иногда их число достигает 15. Однако история знает совершенно другие масштабы: в 1933 и 1946 годах наблюдались настоящие звёздные дожди с несколькими тысячами вспышек за тот же промежуток времени.

Причина таких явлений кроется в частицах кометы 21P/Джакобини — Циннера. Каждые 6,5 года она совершает оборот вокруг Солнца, оставляя за собой пылевые шлейфы. Когда Земля пересекает особенно плотное скопление вещества, количество сгорающих в атмосфере частиц резко возрастает.

Учёные выяснили, что значительную роль в прошлых всплесках сыграл след, оставленный кометой ещё в 1900 году. Именно через него наша планета проходила во время рекордного звездопада 1933-го. В 2011 году этот же рой вновь вызвал заметное усиление потока, несмотря на свой возраст.

В нынешнем году пересечения с известными пылевыми скоплениями не ожидается. Тем не менее Якушечкин не исключает встречи с пока не обнаруженными шлейфами, поэтому советует не пропускать предстоящее астрономическое явление.

Тем более что условия для наблюдения обещают быть благоприятными. По прогнозу NASA, почти полное отсутствие лунной засветки позволит лучше рассмотреть падающие звёзды. Новолуние наступит 10 октября. Астроном рекомендует выехать за город, поскольку большая часть Драконид довольно тусклая и легко теряется на фоне уличного освещения.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном красноватом оттенке Драконид. Астроном Евгений Бурмистров объяснил, что их частицы движутся относительно Земли со скоростью около 20 километров в секунду. Поэтому светящиеся следы выглядят медленнее, чем у большинства других метеорных потоков. Именно эта особенность позволяет отличить их от случайных вспышек на ночном небе.