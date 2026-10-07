Метеорный поток Дракониды в октябре отличится красноватым оттенком

Метеоры потока Дракониды в ночь максимальной активности будут выделяться красноватым оттенком. Наблюдатели также заметят их относительно медленное движение по небу. Об этом сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Пик активности Драконид ожидается в ночь на 9 октября. За час на небе можно будет увидеть до 15 «падающих звёзд». Дракониды относятся к редким метеорным потокам, частицы которых догоняют Землю, а не движутся ей навстречу. Поэтому они входят в атмосферу со сравнительно небольшой скоростью — около 20 км в секунду.

«Дракониды отличаются характерным красноватым оттенком, а столь малая по космическим меркам скорость объясняет их плавное, неторопливое движение по небу — по этим двум признакам наблюдатели легко отличают подлинные Дракониды от случайных «падающих звёзд», — приводит слова астронома ТАСС.

Название потока связано с созвездием Дракона. В нём находится радиант Драконид — точка на небе, из которой наблюдателю визуально кажутся вылетающими метеоры. Источником потока считают короткопериодическую комету 21P/Джакобини — Циннера. Она обращается вокруг Солнца примерно за 6,6 года.

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