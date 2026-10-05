Яркий метеор с огненным следом пролетел над столицей Ливии

Яркий метеор заметили вечером над Триполи и другими районами западной Ливии. Необычное явление сопровождалось длинным огненным следом и сильным звуком, сообщает государственное агентство LANA со ссылкой на Ливийский центр дистанционного зондирования и космических наук.

Метеорит над Триполи. Видео © X / Yrthjj2a13zVMd5

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как светящийся объект пересекает небо, после чего начинает распадаться на несколько фрагментов. Отдельные части постепенно гаснут в атмосфере.

Жители Триполи и окрестностей также сообщали о громком хлопке, напоминавшем раскат грома. Аналогичное явление наблюдали в других населённых пунктах западной части страны, включая Мисурату и Зувару.

Специалисты Ливийского центра дистанционного зондирования пришли к выводу, что речь, вероятнее всего, идёт о метеоре, возникшем при входе небольшого небесного тела в атмосферу Земли. При этом эксперты отметили, что внешне похожие эффекты иногда сопровождают и падение космического мусора.

Ранее Life.ru сообщал, что на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Возмущения геомагнитного поля связывали с повышенной солнечной активностью и воздействием потоков солнечного ветра. Специалисты отмечали, что при таком уровне возможны слабые колебания энергосистем, незначительные помехи в работе спутниковой навигации и более яркие полярные сияния на высоких широтах.