Россиян в выходные ждёт малоизученный звездопад из созвездия Близнецов

Жители России смогут наблюдать метеорный поток Эпсилон-Геминиды, который достигнет максимальной активности в ночь на 18 октября. В небе ожидается около трёх метеоров в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгения Бурмистрова.

По словам специалиста, поток появляется ежегодно с 14 по 27 октября. Своё название он получил благодаря созвездию Близнецов, где находится радиант — точка небесной сферы, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Она расположена рядом со звездой Эпсилон Близнецов.

Главная особенность Эпсилон-Геминид заключается в высокой скорости движения частиц. При попадании в атмосферу Земли они разгоняются до 70 километров в секунду. Это примерно вдвое быстрее метеоров декабрьского потока Геминиды.

«Столь высокую скорость объясняет орбитальная геометрия потока: частицы движутся по вытянутой орбите, которая пересекает земную под большим углом, и Земля буквально врезается в этот звездопад, а не догоняет его. Именно поэтому Эпсилон-Геминиды так быстро пронзают атмосферу, оставляя короткие, стремительные следы», — объяснил Бурмистров.

Учёный также отметил, что астрономам пока не удалось достоверно определить родительское небесное тело, частицы которого образуют этот поток. Поэтому Эпсилон-Геминиды остаются одним из малоизученных ежегодных метеорных явлений.

Пик активности ожидается 18 октября. При этом поток будет действовать до 27 октября, хотя количество видимых метеоров останется небольшим.

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