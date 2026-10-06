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Опубликовано 6 октября, 12:52

Астроном Язев счёл объект над Триполи сгорающим космическим мусором

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Яркий объект, пролетевший над Триполи, мог оказаться сгорающим в атмосфере фрагментом ракеты или спутника, а не метеором. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Метеорит над Триполи. Видео © X / Yrthjj2a13zVMd5

На версию с космическим мусором, по словам специалиста, указывают сравнительно небольшая скорость объекта, характер его разрушения и оранжеватый оттенок свечения.

«По характеру сгорания, цвету свечения и сравнительно низкой скорости полёта это больше похоже на разрушение объекта космического мусора — ступени, спутника или их фрагментов», — объяснил астроном в беседе с ТАСС.

Язев обратил внимание и на громкий звук, который услышали жители после появления объекта. По его мнению, это может говорить о достаточно крупных размерах фрагмента. Учёный не исключил, что отдельные части могли достичь поверхности Земли и упасть в пустынной местности.

Метеороиды, как пояснил эксперт, при входе в атмосферу на большой скорости обычно дают зеленовато-белое свечение. Металлические элементы космической техники могут гореть оранжевым цветом. При этом Язев допустил, что реальный оттенок могла исказить плотная дымка над городом.

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Ранее Life.ru показывал яркий объект, пролетевший над Триполи и распавшийся на несколько светящихся фрагментов. Его сопровождал громкий звук, напоминавший раскат грома. Ливийский центр дистанционного зондирования и космических наук первоначально назвал объект метеором, но отметил, что похожим образом при входе в атмосферу может выглядеть и космический мусор.

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Анастасия Никонорова
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