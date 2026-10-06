Астроном Язев счёл объект над Триполи сгорающим космическим мусором

Яркий объект, пролетевший над Триполи, мог оказаться сгорающим в атмосфере фрагментом ракеты или спутника, а не метеором. Такое предположение высказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Метеорит над Триполи. Видео © X / Yrthjj2a13zVMd5

На версию с космическим мусором, по словам специалиста, указывают сравнительно небольшая скорость объекта, характер его разрушения и оранжеватый оттенок свечения.

«По характеру сгорания, цвету свечения и сравнительно низкой скорости полёта это больше похоже на разрушение объекта космического мусора — ступени, спутника или их фрагментов», — объяснил астроном в беседе с ТАСС.

Язев обратил внимание и на громкий звук, который услышали жители после появления объекта. По его мнению, это может говорить о достаточно крупных размерах фрагмента. Учёный не исключил, что отдельные части могли достичь поверхности Земли и упасть в пустынной местности.

Метеороиды, как пояснил эксперт, при входе в атмосферу на большой скорости обычно дают зеленовато-белое свечение. Металлические элементы космической техники могут гореть оранжевым цветом. При этом Язев допустил, что реальный оттенок могла исказить плотная дымка над городом.

Ранее Life.ru показывал яркий объект, пролетевший над Триполи и распавшийся на несколько светящихся фрагментов. Его сопровождал громкий звук, напоминавший раскат грома. Ливийский центр дистанционного зондирования и космических наук первоначально назвал объект метеором, но отметил, что похожим образом при входе в атмосферу может выглядеть и космический мусор.