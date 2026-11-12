На Солнце неожиданно произошла сильная вспышка класса M1.7, несмотря на общее снижение активности звезды. Её зафиксировали в ночь на 12 ноября в группе солнечных пятен № 4566. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На Солнце неожиданно произошла сильная вспышка класса M1.7. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Пик вспышки пришёлся на 00:21 мск. Хотя событие формально относится к категории сильных, его мощность находилась у нижней границы класса M. Вслед за ним приборы зарегистрировали серию более слабых вспышек класса C.

На Солнце неожиданно произошла сильная вспышка класса M1.7. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Неожиданный выброс энергии немного нарушил тенденцию к затуханию солнечной активности. Однако учёные считают произошедшее единичным эпизодом, который пока не меняет общей картины. По их оценкам, основные запасы энергии для мощных вспышек уже исчерпаны, а солнечные пятна продолжают разрушаться.

При этом активная область № 4566 постепенно скрывается за западным краем Солнца. К концу недели она должна полностью уйти на обратную сторону звезды, после чего вспышечная активность может практически прекратиться, если не появятся новые активные центры.

Специалисты подчёркивают, что нынешняя вспышка не представляет угрозы для Земли. Магнитное поле планеты остаётся спокойным, и, согласно прогнозу лаборатории, такая обстановка сохранится ещё как минимум на 7–10 дней.

Ранее Life.ru сообщал о мощной вспышке класса M3.6, произошедшей 5 ноября. Она стала самой сильной с начала октября и положила начало периоду повышенной активности. Уже 7 ноября Солнце повторило рекорд XXI века, произведя 29 вспышек за сутки. Все они возникли в одной группе пятен, тогда как прежде аналогичные показатели фиксировались сразу в нескольких активных областях.

На фоне этих событий Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Вечером 7 ноября геомагнитный индекс достиг Kp 5+, а скорость солнечного ветра за двое суток увеличилась примерно с 300 до 700 километров в секунду. Позднее в РАН предупредили, что даже при снижении общей активности звезды сохраняется вероятность экстремальных магнитных бурь. Подобные события, как объяснили учёные, уже происходили на спаде солнечных циклов.