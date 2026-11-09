Лаборатория солнечной астрономии XRAS сообщила, что корональная дыра на Солнце на новых снимках стала напоминать чёрного котика. Правда, для такого сходства изображение звезды пришлось повернуть.

Речь идёт о крупной корональной дыре, которую учёные наблюдают на Солнце уже несколько дней. Подобные области выглядят как тёмные провалы, однако на деле это не «дыры» в привычном смысле, а участки солнечной атмосферы с пониженной температурой и плотностью плазмы.

Такие структуры почти не влияют на потоки света и тепла от Солнца, но заметно сказываются на космической погоде. Именно из корональных дыр в космос уходит быстрый солнечный ветер, который при определённых условиях способен вызывать магнитные бури на Земле.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Солнце обнаружили одну из крупнейших корональных дыр года. Тогда учёные оценили её размер почти в миллион километров и предупредили о возможном воздействии потока солнечного ветра на магнитосферу Земли.