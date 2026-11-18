Помните те самые вещи, которые мама бережно хранила в шкафу, а бабушка отказывалась выбрасывать, потому что «ещё пригодятся»? Кажется, они действительно дождались своего часа. Модные коллекции 2026-2027 года неожиданно наполнились знакомыми силуэтами, которые мы привыкли видеть на старых семейных фотографиях и в советских фильмах. Life.ru предлагает вспомнить, как их носили раньше и с чем можно сочетать сегодня.

Съёмные воротнички, которые раньше пришивали к школьной форме

Съёмные воротнички из СССР: как школьный аксессуар превратился в модную деталь современных ярких образов? Фото © ТАСС / Куртов Иван, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ deemaalasadi

Белый кружевной воротничок для советских школьниц был не просто украшением, а обязательной частью формы, за которой приходилось постоянно ухаживать. Его аккуратно отпарывали от коричневого платья, стирали, гладили, а затем снова пришивали вместе с манжетами. Причём такие воротнички встречались не только в школьном гардеробе, взрослые женщины тоже использовали их, чтобы освежить надоевшее платье или сделать повседневный наряд более праздничным.

Сегодня воротнички снова стали самостоятельным аксессуаром, который совершенно необязательно пришивать к одежде. Кружевные, хлопковые и вязаные модели надевают поверх свитеров, водолазок, кардиганов и даже простых футболок. Особенно популярны крупные воротнички с необычной отделкой, которые превращают самую обычную вещь в интересный образ. Главное — не перегружать наряд другими декоративными деталями, поскольку в таком сочетании именно воротничок должен привлекать внимание.

Массивные клипсы, которые женщины берегли для особых случаев

Почему массивные клипсы из СССР снова носят? Дизайнеры возвращают крупные украшения из бабушкиных шкатулок. Фото © ТАСС / Максимов Павел, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ysl

До того как серьги стали привычным украшением практически для каждой женщины, огромной популярностью пользовались клипсы, для которых не требовалось прокалывать уши. В советские годы особенно эффектно выглядели крупные модели с искусственными камнями, цветными вставками и металлическими деталями. Их надевали в театр, на праздники и торжественные мероприятия, а после аккуратно складывали обратно в шкатулку, поскольку такие украшения могли служить десятилетиями.

Теперь массивные серьги и клипсы снова привлекают внимание дизайнеров, а в осенней коллекции Saint Laurent 2026 года появились особенно крупные модели. Современные украшения могут напоминать винтажные аксессуары, но носить их предлагают совершенно иначе. Например, большие золотистые клипсы отлично сочетаются с простой белой рубашкой, чёрной водолазкой или однотонным платьем, а для более смелого образа можно выбрать модели необычной геометрической формы.

Жемчужные бусы, которые раньше надевали только по праздникам

Как носить жемчужные бусы в 2026-2027 году? Советское украшение больше не нужно приберегать только для праздников .Фото © ТАСС / Белов В., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alabamamuse

Жемчужная нитка была одним из самых узнаваемых украшений советских женщин. Такие бусы доставали из шкатулки перед праздниками, торжественными мероприятиями или походом в театр, а в повседневной жизни старались беречь. Натуральный жемчуг был доступен далеко не всем, поэтому особенной популярностью пользовались искусственные бусины, которые выглядели нарядно и прекрасно сочетались с платьями и костюмами.

Сегодня жемчуг окончательно перестал ассоциироваться исключительно с торжественными выходами. Его носят с джинсами, обычными футболками, рубашками и объёмными свитерами, намеренно смешивая элегантность с повседневностью. Особенно интересно смотрятся несколько нитей разной длины, сочетания жемчуга с металлическими цепочками и украшения из бусин неправильной формы. Поэтому, если дома сохранились старые жемчужные бусы, необязательно оставлять их исключительно для праздничных случаев.

Банты на блузках, которые снова делают образ нарядным

Блузки с бантами в стиле СССР: как носить женственный тренд 2027 года и не выглядеть старомодно сегодня? Фото © ТАСС / Денисов Роман, Яковлев Александр, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/officialjohnrichmond

Блузки с длинными завязками на шее были популярны среди советских женщин, особенно в семидесятые и восьмидесятые годы. Их носили с юбками, строгими костюмами и жилетами, а длинные ленты завязывали пышным бантом или оставляли свободно свисать на груди. Подобная деталь позволяла сделать даже обычную офисную одежду более женственной, поэтому такие блузки можно часто увидеть на старых фотографиях.

Теперь крупные банты снова оказались в центре внимания, причём в коллекциях 2026-2027 года дизайнеры сделали их заметно объёмнее. Например, Saint Laurent представил блузки с длинными широкими завязками, которые стали важной частью образа. При этом повторить тренд можно и без покупки новой вещи, если дополнить обычную рубашку длинной шёлковой лентой или узким шарфом. Особенно эффектно такой аксессуар смотрится с классическими брюками, кожаными юбками и жакетами строгого кроя.

Гольфы, которые раньше ассоциировались со школьной линейкой

Гольфы из СССР в современной моде: с чем сочетать их в 2027 году, чтобы образ не напоминал школьную форму? Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/miumiu

Белые гольфы многие помнят по советской школьной форме, когда их надевали с коричневым платьем, праздничным фартуком и нарядными бантами. Однако за пределами школы они тоже пользовались популярностью, особенно в шестидесятые и семидесятые годы, когда женщины начали чаще носить короткие юбки и платья. В сочетании с туфлями на небольшом каблуке или плоской подошве гольфы становились заметной частью повседневного образа.

Сегодня этот аксессуар снова появился в модных сочетаниях, причём современные девушки выбирают как плотные трикотажные модели, так и тонкие полупрозрачные варианты. Их носят с мини-юбками, платьями, лоферами, балетками и даже строгими туфлями. Особенно удачно смотрятся гольфы в тон обуви, которые создают более цельный силуэт. А если хочется повторить советскую эстетику, можно выбрать белые модели и дополнить их юбкой со складками.

Походные рюкзаки, с которыми советские туристы отправлялись на природу

Походные рюкзаки из СССР вернулись: как винтажный туристический аксессуар стал деталью городского гардероба? Фото © ТАСС / Гуревич А, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gabe.gordon

Брезентовый рюкзак был незаменимой вещью для советских туристов, которые отправлялись в походы, ездили на дачу или выбирались на природу с палатками. Плотная ткань, вместительное отделение, широкий клапан и прочные ремни делали его удобным для самых разных поездок. О моде в подобных случаях практически не задумывались, поскольку главным достоинством такого рюкзака была возможность уместить всё необходимое.

Сегодня похожие модели снова можно встретить среди городских аксессуаров, причём современные производители нередко сохраняют узнаваемый винтажный силуэт. Рюкзаки из плотного хлопка, брезента и вощёной ткани носят с тренчами, кожаными куртками и даже классическими пальто. Лучше всего в повседневный гардероб вписываются модели спокойных оттенков, например хаки, коричневого и тёмно-синего, а кожаные ремешки и металлическая фурнитура добавляют им характер.

Платки на голову, без которых трудно представить советскую женщину

Платки на голову из СССР снова актуальны: как сочетать косынку с тренчем, жакетом и солнцезащитными очками? Фото © ТАСС / Здоровило П., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/agnesb_officiel

В СССР платок на голове был настолько привычной вещью, что его можно увидеть практически в любой подборке фотографий из прошлого. Женщины носили косынки на работе, на даче, во время прогулок и поездок, ведь они защищали волосы от ветра, солнца и пыли. При этом многое зависело от способа завязывания: платок под подбородком создавал один образ, а аккуратный узел на затылке позволял выглядеть совершенно иначе.

Сегодня косынки снова появились в гардеробах модниц, которые сочетают их с кожаными куртками, тренчами, строгими пиджаками и солнцезащитными очками. Особенно интересно смотрится контраст между романтичным шёлковым платком и одеждой свободного мужского кроя. Причём выбирать исключительно цветочные узоры совершенно необязательно, поскольку геометрические принты, горох и однотонные модели позволяют сделать такой аксессуар более современным.

Шёлковые платки на шею, которые считались признаком хорошего вкуса

Почему шёлковый платок на шее снова в моде? Советский аксессуар теперь носят даже с простыми футболками. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Христофоров Валерий, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ralphlauren

Красивый шёлковый платок был желанным аксессуаром советских женщин, ведь с его помощью можно было сделать наряднее даже самую простую одежду. Такие вещи привозили из поездок, дарили на праздники и бережно хранили, а надевали с платьями, блузками и костюмами. Особенно ценились платки с необычным орнаментом и яркими расцветками, которые позволяли разнообразить довольно сдержанный повседневный гардероб.

Платки снова оказались среди заметных модных аксессуаров, причём дизайнеры предлагают использовать их самыми разными способами. Небольшие модели завязывают вокруг шеи, носят под воротником рубашки или украшают ими сумки, а крупные платки превращают в накидки поверх жакетов и пальто. Особенно удачно такие аксессуары смотрятся с однотонными вещами, поскольку яркий рисунок сразу делает образ интереснее.

Меховые шапки-«пирожки», которые носили советские модницы

Шапки-пирожки из СССР в моде 2027 года: с чем сочетать компактную меховую шапку, чтобы выглядеть современно? Фото © ТАСС /Гиви Киквадзе, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alabamamuse

Меховая шапка необычной приплюснутой формы, которую часто называли «пирожком», была одним из узнаваемых головных уборов советской эпохи. Особенно ценились модели из каракуля, которые хорошо держали форму и придавали образу солидность. Такие шапки носили с пальто, шубами и строгими костюмами, а качественный меховой головной убор мог считаться настоящим предметом гордости своей хозяйки.

Современные дизайнеры снова заинтересовались похожими силуэтами, и в 2026 году на подиумах и улицах появились шапки-таблетки из шерсти, бархата, кожи и меховых материалов. Они напоминают советские «пирожки» своей компактной формой, хотя далеко не всегда повторяют их полностью. Сегодня подобный головной убор можно сочетать не только с классическим пальто, но и с объёмным жакетом или кожаной курткой. А если хочется более современного прочтения, стоит присмотреться к моделям из искусственного меха.

Повязки на голову, которые спасали советские причёски

Повязки на голову в стиле СССР: с чем носить трикотажные и меховые модели в современных городских образах? Фото © ТАСС / Коньков Александр,© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/le_xtina

В СССР женщины уделяли немало внимания причёскам, поэтому головной убор нередко превращался в настоящую проблему. Объёмные укладки легко теряли форму под шапками, а тканевые и трикотажные повязки позволяли убрать волосы с лица, не испортив результат долгих стараний перед зеркалом. Зимой использовали более тёплые варианты, в том числе меховые, которые иногда изготавливали самостоятельно.

Теперь повязки снова можно увидеть в современных городских образах. Широкие трикотажные полоски сочетают с пальто и кожаными куртками, а объёмные меховые модели используют вместо привычных шапок. Такой аксессуар особенно хорошо смотрится с верхней одеждой простого кроя, поскольку добавляет образу интересную фактуру, не перегружая его деталями. Для более гармоничного сочетания цвет повязки можно повторить в сумке, шарфе или перчатках.