В Госдуме появился в продаже традиционный новогодний подарок с конфетами «Спасская башня». Для туристов это один из самых любимых презентов, которые нужно привезти из столицы. Однако последние годы цена на такую коробочку-башенку неизменно растёт. Сейчас стоимость выросла сразу на 100 рублей и достигла отметки в 1450 рублей, убедился корреспондент Life.ru.

Новогодние подарки в ГД РФ. Видео © Life.ru

Год назад подарочный набор из Госдумы обходился в 1350 рублей. Последние годы цена росла на него лишь на 50 рублей. При этом сейчас в продаже есть вариант «башенки» в специальной нарядной коробке, однако выложить за неё придётся уже 1850 рублей.

Новогодний подарок «Кремль». Фото © Life.ru

Впрочем, на такие стилизованные наборы есть спрос всегда. Обычно «Спасские башни» расходятся перед Новым годом и в сами каникулы, как горячие пирожки. Лежать и пылиться подаркам не приходится.

Ранее Life.ru предупреждал, что в сезон новогодних распродаж россиянам стоит особенно внимательно относиться к покупкам в интернете: в это время активизируются мошенники, которые подделывают сайты известных маркетплейсов и создают фальшивые онлайн-магазины с подозрительно низкими ценами.