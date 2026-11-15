Чтобы встретить новогодние праздники без отёчности, важно не ограничивать себя в воде, но пересмотреть количество соли и сахара в рационе. Об этом изданию 360.ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Специалист объяснила, что недостаток жидкости может дать обратный эффект: организм начнёт удерживать воду. Поэтому намеренно сокращать питьё ради избавления от отёков не стоит.

«Поэтому важно питьевой режим соблюдать, так как лишнюю жидкость выводит чистая вода и напитки без сахара. Дефицит воды заставляет тело её удерживать. Правило «меньше пить, чтобы не отекать» не работает», — указала эксперт.

При этом врач советует не выпивать большие объёмы жидкости непосредственно перед сном и уменьшить количество солёных продуктов. Обычная суточная норма соли составляет около пяти граммов, а при склонности к отёчности её желательно снизить до 2,5 грамма.

По словам Русаковой, фактическое потребление соли у многих людей достигает 12–20 граммов в день. Основная проблема заключается не столько в привычке дополнительно солить блюда, сколько в избытке готовых продуктов: колбас, сыров, соусов, консервов и снеков.