Привычка регулярно заглядывать в холодильник перед сном может обернуться проблемами с печенью и нарушениями сна. Особенно опасно превращать поздние перекусы в ежедневный ритуал, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, работа печени подчиняется циркадным ритмам. В ночное время организм иначе перерабатывает питательные вещества, а чувствительность тканей к инсулину снижается. Поэтому регулярные поздние приёмы пищи могут способствовать нарушениям обмена веществ и накоплению жира в печени.

Исследование американских учёных с участием почти 200 тысяч человек показало, что у любителей ночных перекусов риск заболеваний печени, включая жировую болезнь и цирроз, был на 20–30% выше. При этом исследователи установили связь между привычками питания и заболеваниями, но не доказали прямую причинно-следственную зависимость.

Поздний ужин способен повлиять и на качество ночного отдыха. Как объяснила Русакова, недостаток сна может усиливать чувство голода и тягу к сладкому на следующий день. В результате возникает замкнутый круг: человек переедает вечером, хуже спит, а затем снова испытывает повышенный аппетит.

Чтобы снизить риски, диетолог посоветовала заканчивать полноценный ужин за два-три часа до отхода ко сну. Однако терпеть сильный голод необязательно — небольшой перекус допустим.

«Если вы поели поздно один раз — ничего страшного не произойдёт. Риски возрастают только при ежедневном нарушении режима, которое к тому же мешает спать», — заверила Русакова.

Если голод всё же не даёт уснуть, врач рекомендует ограничиться порцией на 100–150 килокалорий. Подойдут нежирный творог, кефир, натуральный йогурт без сахара или варёное яйцо. Иногда вместо еды достаточно выпить тёплый травяной напиток.

Ранее Life.ru рассказывал, почему поздний ужин может испортить сон. Врач-сомнолог Елена Царёва предупредила, что плотная еда перед отходом ко сну способна вызвать изжогу, дискомфорт и даже тревожные сновидения. Специалист посоветовала избегать сладкого, острой пищи и кофеина за несколько часов до ночного отдыхаем.