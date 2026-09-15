Украинские формирования на минувшей неделе атаковали объекты энергетики в шести российских регионах. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе», — сказал он.

Отдельно дипломат рассказал о ситуации в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. После атак украинских БПЛА и повреждения линий электропередачи населённый пункт оставался без электричества в течение четырёх суток. Сейчас необходимые объекты в городе обеспечиваются электроэнергией за счёт резервных генерирующих мощностей. По словам Мирошника, восстановление штатной схемы энергоснабжения потребовало времени.

Продолжались атаки и на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Вечером 12 сентября по нему, как утверждает дипломат, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников. Всего на объекте зафиксировали более десяти попаданий. На самой станции считают, что подобные налёты представляют угрозу для ядерной безопасности, поскольку центр используется для подготовки персонала.

Ранее сообщалось, что Белгородская область за минувшую неделю стала самым часто атакуемым российским регионом. В результате ударов погибли восемь мирных жителей, ещё 79 человек получили ранения. Основным средством поражения, по его словам, стали беспилотники. Всего за этот период украинские формирования нанесли по территории области более 2100 ударов.