Мишустин поздравил VK с наступающим 20-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил команду VK с 20-летием компании. Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

Мишустин поздравил команду VK с 20-летием компании. Видео © Правительство России

«На этой неделе у компании юбилей. Хочу поздравить всю команду VK с 20-летием», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил популярность российских цифровых сервисов и соцсетей. По его словам, приложение «VK Видео» уже скачали более 100 млн раз, а ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет 94 млн пользователей.

«Компания серьёзно выросла, решено очень много важных для людей вопросов. Сегодня те сервисы, которые сделаны, дают возможность гражданам нашего государства, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, пользоваться всеми сервисами, которые существуют в мире на самом высоком уровне», — отметил он.

Премьер также упомянул национальный мессенджер MAX. По его словам, в сервисе зарегистрировались уже более 130 млн человек. Мишустин обратил внимание на то, что российские цифровые платформы продолжают наращивать аудиторию и конкурировать с зарубежными сервисами. На форуме он также говорил о развитии отечественных ИИ-решений, видеосервисов и национальной цифровой инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что приложение «VK Видео» преодолело отметку в 100 млн установок. Уже в декабре 2025 года ежемесячная аудитория сервиса достигала 81,5 млн пользователей, а в январе 2026-го среднесуточная аудитория превысила 42 млн. Платформа также продолжила наращивать время просмотра и число авторов.