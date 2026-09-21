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Опубликовано 21 сентября, 14:56

40 млн просмотров и 233 млн шагов: VK подвела итоги фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

Активности VK на МФМ-2026 объединили более 11 тысяч человек

Обложка © Пресс-служба VK

Обложка © Пресс-служба VK

Более 11 тысяч участников Международного фестиваля молодёжи — 2026 в Екатеринбурге присоединились к активностям VK в «Пространстве мечты». Итоги своего участия в мероприятии компания подвела после завершения фестиваля.

Одной из самых популярных площадок стала зона MAX, где гости создали свыше 10 тысяч цифровых аватаров. Ещё 13 тысяч цифровых подарков нарисовали вместе с Одноклассниками — средства от их продажи направят фондам-партнёрам VK Добра.

Мини-приложением МФМ-2026 во ВКонтакте воспользовались 15,5 тысячи участников и волонтёров. За время фестиваля они провели в нём более 1,3 миллиона минут. Пользователи также опубликовали 10,9 тысячи вертикальных роликов с хештегом #навстречуМФМ2026, которые суммарно набрали 40 миллионов просмотров.

Ещё одним общим челленджем стали VK Шаги — участники фестиваля прошли 233 миллиона шагов. Секретным гостем концерта VK Музыки стал Егор Крид.

Образовательную часть посвятили новым медиа. Эксперты и блогеры обсуждали монетизацию контента, видеоблогинг, рекомендательные системы музыкальных сервисов и другие инструменты цифровой индустрии. Через медиапроекты Mail материалы о МФМ-2026, по данным компании, увидели более 20 миллионов россиян.

«Привет, Россия!» Наталия Орейро зажгла на фестивале молодёжи в Екатеринбурге
«Привет, Россия!» Наталия Орейро зажгла на фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Ранее Life.ru рассказывал, чем завершился Международный фестиваль молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. Финальная церемония собрала на одной сцене более тысячи артистов.

Больше новостей о молодёжных проектах и событиях страны — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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