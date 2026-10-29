Мишустин сообщил о начале отопительного сезона в большинстве регионов России
Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru
Отопительный сезон начался в большинстве регионов России. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«В большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон», — указал глава кабмина.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил досрочно начать отопительный сезон в регионе. По состоянию на 3 декабря, температура на улице не достигла нормативной, необходимой для начала подачи тепла, однако в домах граждан уже было прохладно.