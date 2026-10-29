Мишустин сообщил о начале отопительного сезона в большинстве регионов России

Отопительный сезон начался в большинстве регионов России. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Зима близко, а тепла нет: в Раде признали провал подготовки Украины к холодам

Зима близко, а тепла нет: в Раде признали провал подготовки Украины к холодам

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил досрочно начать отопительный сезон в регионе. По состоянию на 3 декабря, температура на улице не достигла нормативной, необходимой для начала подачи тепла, однако в домах граждан уже было прохладно.