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Регион
Опубликовано 29 октября, 16:19

Мишустин сообщил о начале отопительного сезона в большинстве регионов России

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Отопительный сезон начался в большинстве регионов России. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон», — указал глава кабмина.

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил досрочно начать отопительный сезон в регионе. По состоянию на 3 декабря, температура на улице не достигла нормативной, необходимой для начала подачи тепла, однако в домах граждан уже было прохладно.

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Матвей Константинов
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