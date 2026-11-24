Митрополит Бачский Сербской православной церкви Ириней Булович скончался в возрасте 79 лет. О его смерти 24 ноября сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии СПЦ со ссылкой на Бачскую епархию.

Священнослужитель умер утром в Институте онкологии Воеводины, расположенном в сербском городе Сремска-Каменица. Ранее церковные представители сообщали о его тяжёлом состоянии и призывали верующих молиться о выздоровлении архиерея.

Ириней, в миру Мирко Булович, родился 11 февраля 1947 года неподалёку от Сомбора. Он получил богословское образование в Белграде, продолжил обучение в Афинах и в 1980 году защитил докторскую диссертацию. Позднее преподавал богословие, а с 1986 по 1991 год занимал должность декана факультета.

Бачскую епархию Ириней возглавлял с 1990 года — более трёх с половиной десятилетий. В 2024 году он получил сан митрополита и титул архиепископа Нови-Садского.

Ранее Life.ru сообщал о кончине схимитрополита Платона, бывшего главы Феодосийской и Керченской епархии. Священнослужитель умер 6 ноября 2026 года в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни.