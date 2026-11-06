Схимитрополит Платон (Владимир Удовенко), ранее возглавлявший Феодосийскую и Керченскую епархию, скончался 6 ноября в Москве в возрасте 85 лет. Как сообщили в пресс-службе Крымской митрополии, священнослужитель умер после продолжительной болезни в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 ноября 2026 года, после продолжительной болезни, в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве отошел ко Господу схимитрополит Платон (Удовенко)», — говорится в сообщении.

Платон посвятил церковному служению более полувека. В 1973 году он был рукоположён во епископа Аргентинского и Южноамериканского. Впоследствии занимал различные церковные должности, а с декабря 2012 года руководил Феодосийской и Керченской епархией.

В июле 2024 года Священный синод РПЦ освободил митрополита от управления епархией, поблагодарив за многолетние труды. Владыку почислили на покой, определив местом его пребывания Крым.

Уже 23 июля 2026 года Платон принял великую схиму в клиническом центре имени Сеченова в Москве. Постриг совершили по благословению патриарха Кирилла. Священнослужитель сохранил имя Платон, но теперь в честь мученика Платона Анкирского.