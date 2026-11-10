Британская актриса Оливия Кук, сыгравшая Алисенту Хайтауэр в сериале «Дом Дракона», временно отказалась от социальных сетей из-за токсичного поведения поклонников проекта. Об этом 32-летняя звезда рассказала в интервью британскому GQ, раскритиковав фанатское сообщество за женоненавистничество и расизм.

По словам Кук, обсуждения сериала в Интернете нередко выходят далеко за рамки сюжета. Зрители строят теории не только о персонажах, но и о самих актёрах, а некоторые домыслы приобретают такую популярность, что начинают восприниматься как факты.

«В этом фанатском сообществе много уродливого. Оно пропитано женоненавистничеством. Там много расизма. Я стараюсь уделять этому как можно меньше внимания», — призналась актриса.

Особенно бурную реакцию вызвал третий сезон «Дома Дракона», вышедший летом 2026 года. В нём героиня Кук оказалась в центре нескольких скандальных сюжетных поворотов, включая поцелуй со своим сыном Эймондом Таргариеном. Часть зрителей сочла эти сцены чрезмерно провокационными, а другие начали рассуждать, будто актрису вынудили участвовать в съёмках против её воли.

Сама Кук отвергла подобные предположения. По её словам, фанатские интерпретации порой разрастаются настолько, что перестают иметь что-либо общее с происходившим на экране. Актриса также тепло отозвалась о режиссёре Клер Килнер, подчеркнув, что та умеет руководить съёмочным процессом без давления на коллег.

На фоне этих обсуждений Кук деактивировала свои аккаунты в соцсетях. Она объяснила, что стала проводить там слишком много времени и перестала получать от этого удовольствие. Актрису также раздражает превращение профессии в бесконечную борьбу за подписчиков и рекламные контракты. По её мнению, кино и сериалы должны оставаться прежде всего творчеством, а не способом наращивать популярность в Интернете. Позднее Кук частично вернулась в соцсети, но стала пользоваться ими реже