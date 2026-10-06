Младенца отправили лечиться в Москву, а родители не поехали с ним, потратив деньги фонда

В Ингушетии правоохранителей попросили проверить семью тяжело больного младенца, которого отправили на лечение в Москву. По предварительным данным, родители отказались сопровождать ребёнка, а деньги, собранные благотворителями, потратили на другие цели. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.

Ребёнку ещё нет месяца. По словам омбудсмена, попасть в столичную клинику ему помогли благотворительные фонды: они оплатили билеты и проживание, а Минздрав Ингушетии организовал отправку малыша на лечение.

Позже, утверждает Чахкиева, выяснилось, что родители младенца ехать вместе с ним отказались.

«А потом выяснилось: родители отказались ехать в сопровождении ребенка, а средства, которые фонд собрал и передал, потратили на свои цели. Ребенка оставили в столице России на произвол судьбы», — написала детский омбудсмен.

После этого Чахкиева обратилась в прокуратуру, МВД и органы опеки и попечительства. Она попросила проверить действия родителей, выяснить, состоит ли семья на учёте в органах внутренних дел, и дать произошедшему правовую оценку.

При этом информация о расходовании благотворительных средств и обстоятельствах, при которых ребёнок остался в Москве без родителей, пока приводится со слов омбудсмена и требует проверки компетентными органами.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем конфликте вокруг лечения тяжело больного ребёнка: на Кубани мать мальчика-инвалида отказалась везти его на обследование в Москву после того, как волонтёры собрали деньги на реанимобиль. Тогда стороны по-разному объясняли, почему поездка сорвалась.