Воспитавшая 18 детей мать-героиня Надежда Осяк умерла от страшной болезни

В Ростове-на-Дону скончалась мать-героиня Надежда Осяк, воспитавшая 18 детей. Последние годы женщина тяжело болела онкологией, на момент смерти ей было 59 лет. Об этом сообщили в Ростовском епархиальном управлении, подчеркнув, что Надежда Алексеевна имела много наград и всю жизнь посвятила благотворительности.

«23 ноября 2025 года после тяжёлой и продолжительной болезни отошла ко Господу Надежда Алексеевна Осяк. Мать 18 детей. В 2005 году удостоена ордена святого благоверного царевича Димитрия Угличского. Лауреат международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность» — за материнское мужество и исключительный пример духовно-нравственного воспитания детей», — сказано в тексте.

Отпевать мать 18 детей будут 25 ноября в Троицком храме на улице Международной в Ростове-на-Дону. Траурную службу проведёт епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии. Похоронят Надежду Алексееву в тот же день.

Звание мать-героиня Осяк получила в 2025 году по указу президента РФ Владимира Путина. За время своей жизни она часто помогала другим многодетным семьям и популяризировала традиционные семейные ценности.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях окончательно одобрила закон, который вводит широкий пакет социальных гарантий для женщин, получивших звание «Мать-героиня». Этот статус приравнивается к высшим государственным званиям России — Герою России и Герою Труда.