Многодетную семью из села Новостройка Хабаровского края снова поставят на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Решение приняли после пожара, при котором пострадали шестеро детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации района имени Лазо.

В семье десять детей. Трое взрослых живут отдельно, семеро несовершеннолетних до пожара жили с матерью. По данным администрации, семью сняли с учёта год назад. После пожара девочку в возрасте около двух лет временно забрали у матери и поместили в реабилитационный центр.

У женщины есть отапливаемый дом, которым она пользовалась как дачей. По оценке администрации, там можно жить зимой, но сначала нужно навести порядок и привезти кровати. Семье пообещали помочь. Вернутся ли дети к матери, пока неизвестно.