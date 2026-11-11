Многодетную семью, где шестеро детей пострадали в пожаре, снова поставят на учёт
Пожар в Хабаровском крае. Фото © Max / МЧС Хабаровского края
Многодетную семью из села Новостройка Хабаровского края снова поставят на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Решение приняли после пожара, при котором пострадали шестеро детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации района имени Лазо.
В семье десять детей. Трое взрослых живут отдельно, семеро несовершеннолетних до пожара жили с матерью. По данным администрации, семью сняли с учёта год назад. После пожара девочку в возрасте около двух лет временно забрали у матери и поместили в реабилитационный центр.
У женщины есть отапливаемый дом, которым она пользовалась как дачей. По оценке администрации, там можно жить зимой, но сначала нужно навести порядок и привезти кровати. Семье пообещали помочь. Вернутся ли дети к матери, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в квартире двухэтажного дома в Новостройке. В результате пострадало шестеро детей в возрасте от трёх до 14 лет. Младшего доставили в Хабаровск, его состояние оценивают как средней тяжести. Остальные пятеро находятся в районной больнице с лёгким отравлением угарным газом.