Семь стран продолжают борьбу за право провести летние Олимпийские игры 2036 года. В список претендентов вошли Германия, Венгрия, Индия, Катар, Республика Корея, ЮАР и Турция, следует из сообщения Международного олимпийского комитета (МОК). Приём новых заявок завершился 31 октября.

Председатель комиссии МОК по выбору будущих организаторов Игр Колинда Грабар-Китарович отметила, что интерес к проведению Олимпиады остаётся высоким. По её словам, страны рассматривают соревнования как возможность получить долгосрочные социальные и экономические преимущества. Организация намерена продолжить сотрудничество со всеми семью участниками отбора.

В ноябре претенденты представят свои проекты олимпийской комиссии. В марте 2027 года МОК определит предварительный список кандидатов для следующего этапа переговоров, а окончательное решение о месте проведения Игр примет в середине 2029 года. При оценке заявок будут учитываться готовность спортивной инфраструктуры, финансирование и общественная поддержка.

Из семи стран Олимпиаду прежде принимали только Германия и Республика Корея. Немецкие города проводили летние Игры в Берлине в 1936 году и Мюнхене в 1972-м, а Гармиш-Партенкирхен принимал зимнюю Олимпиаду 1936 года. В Южной Корее летние соревнования состоялись в Сеуле в 1988 году, зимние — в Пхёнчхане в 2018-м.

Ранее Life.ru сообщал, что Берлин отказался от борьбы за проведение Олимпийских игр 2036, 2040 и 2044 годов. Решение было принято в сентябре после изменения политической ситуации в немецкой столице и оценки заявок спортивными экспертами. В результате борьбу за право представить Германию продолжили Мюнхен и регион Рейн-Рур.