Молдавия намерена присоединиться ко всем санкциям Евросоюза против России. О планах Кишинёва рассказал министр иностранных дел республики Михай Попшой, передаёт телеканал Moldova 1.

«С 2014 года Европейский союз последовательно принимал решения, к которым мы не присоединялись. Сейчас необходимо пересмотреть их. Это не является прямым условием переговоров, однако сближение с внешней политикой и политикой безопасности ЕС предполагает, что присоединение к санкционным режимам станет обязательным на момент вступления в Евросоюз», — прокомментировал министр.

Глава молдавской дипломатии пояснил, что на нынешнем этапе переговоров о вступлении в Евросоюз Брюссель не требует от Кишинёва полной синхронизации санкционной политики. Однако власти республики намерены придерживаться общих с ЕС ценностей и внешнеполитического курса.

Попшой признал, что введение дополнительных ограничений может обернуться экономическими издержками для самой Молдавии. Сейчас власти оценивают возможные последствия для бизнеса и намерены разработать меры по их смягчению. При этом, по словам министра, российские товары широкого потребления не подпадают под европейские ограничения.