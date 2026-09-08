Молодой геккон Павук умер через 10 минут после лечения в московском веткабинете

Девятимесячный домашний геккон по кличке Павук умер вскоре после лечения в частном ветеринарном кабинете в Москве. Данную информацию передала SHOT ПРОВЕРКЕ хозяйка животного Анна.

Геккон умер после лечения в частном веткабинете Москвы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, питомец внезапно стал вялым, у него появились проблемы с дыханием и изменился окрас. Быстро найти свободного специалиста по рептилиям владельцам не удалось, поэтому Павука отвезли в «Центр для животных» на Шмитовском проезде, расположенный в небольшом помещении на территории подземной парковки.

Анна утверждает, что ветеринар Елена Сахарова связала состояние геккона с воспалением после переохлаждения и сделала ему три инъекции — Катозала, Травматина и Энрофлона. За приём и процедуры владельцам выставили счёт на 20 тысяч рублей, однако письменного заключения, по словам девушки, они не получили.

Примерно через десять минут после процедур у Павука начались сильные судороги. Геккон умер на руках у хозяйки. После случившегося Анна решила выяснить, какие вещества находились в организме питомца. По её словам, проведённая экспертиза выявила в тканях лидокаин и кетопрофен, о применении которых владельцам якобы не сообщали. При этом энрофлоксацин — действующее вещество Энрофлона — в исследованных образцах, как утверждает хозяйка, обнаружен не был.

SHOT ПРОВЕРКА также сообщает, что претензии к работавшему с гекконом специалисту возникали и ранее, когда ветеринар принимала животных в Волгограде. Владельцы питомцев якобы жаловались на высокую стоимость услуг и случаи гибели животных после лечения. Независимого подтверждения связи этих случаев с действиями врача нет.

Ранее сообщалось, что владелица ротвейлера по кличке Ной обвиняет московскую ветклинику «Ветсити» в том, что врачи не заметили рак. Собаку пришлось усыпить, хотя на лечение ушло больше 300 тысяч рублей. Проблемы начались в декабре, когда семилетнего пса привезли в клинику из-за сильной хромоты. Ему сделали рентген и МРТ. По словам женщины, врачи сообщили лишь о проблемах с тазобедренными суставами и назначили операцию за 260 тысяч рублей. Пока Ной восстанавливался, в другой клинике ему поставили диагноз — рак кости. Позже выяснилось, что признаки опухоли были видны ещё на первых снимках из «Ветсити», но об этом хозяйке не сказали.